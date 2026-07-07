Umik dveh živil, čaja iz konoplje in gomolj zelene

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje umaknila živilo gomolj zelene distributerja Engrotuš. Živilo odstranjujejo iz prodaje, saj so v njem našli presežek ostanka pesticida pirimetanil.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je ocenila, da živilo ne predstavlja tveganja, kljub temu pa so ga preventivno umaknili.

Prav tako so iz prodaje umaknili živilo čaj iz konoplje proizvajalca Canadoc. Izdelek odstranjujejo iz prodaje, saj so ob pregledu in analizi potrdili prisotnost vršičkov industrijske konoplje. Slednji spadajo med neodobrena nova živila, zato njihova prodaja ni dovoljena.

Rok uporabe je avgust 2027.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ob tem sporoča, da živilo ni bilo distribuirano končnim potrošnikom.