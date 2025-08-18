Nov umik izdelka v Müllerju, zaradi bakterij je lahko za nekatere nevaren

Podjetje Müller je iz prodaje umaknilo izdelek Kneipp negovalni gel za prhanje Lebensfreude 200 ml nemškega proizvajalca Kneipp Werke. Izdelek odstranjujejo iz prodaje zaradi prisotnosti bakterij, saj obstaja nevarnost okužbe za ljudi z oslabljenim imunskim sistemom ali kroničnimi pljučnimi boleznimi.

EAN izdelka je 4008233114781, sporne šarže pa so: 2506917, 2506918, 2506919.

Čas prodaje je bil od 6. 8. 2025 do danes.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.