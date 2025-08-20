  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Novi umiki izdelkov v Lidlu, Hoferju in drugod

    Uprava za varno hrano je odredila umik številnih vrst medu, ki so bile neskladne po sestavi ali neustrezni zaščitenim proizvodom.
    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru izvajanja uradnega nadzora preverjala vzorce medu v trgovinah in pri čebelarji. FOTO: Joe Klamar/AFP
    Galerija
    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru izvajanja uradnega nadzora preverjala vzorce medu v trgovinah in pri čebelarji. FOTO: Joe Klamar/AFP
    R. I.
    20. 8. 2025 | 18:32
    20. 8. 2025 | 18:32
    6:03
    A+A-

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se je tokrat posvetila medu. V okviru izvajanja uradnega nadzora je preverjala vzorce medu v trgovinah in pri čebelarjih. Za vzorce medu, ki niso bili skladni po sestavi, organoleptičnih lastnostih (vonj in okus) ali so nosili oznake zaščitenih proizvodov, pa zahtevam za te oznake niso ustrezali, so odredili ukrep umika s trga.

    »Izdelki ne predstavljajo tveganja za zdravje potrošnikov. Neskladen lot medu lahko vrnete na mesto nakupa in zahtevate vračilo kupnine,« so zapisali na portalu Zveze potrošnikov Slovenije.

    Eridanous Borov med/Pine Honey

    Steklen kozarec: neto količina 450 g;

    Uporabno najmanj do: 10.12.2027; lot: L: 28722;

    Proizvedeno za Lidl Stiftung & Co.KG, Neckarsulm, Nemčija

    Distributer: Lidl Slovenija d.o.o.k.d., Komenda

    Poreklo: Grčija

    V vzorcu medu je bila analitsko potrjena prisotnost tujih sladkorjev in sirupov, ki niso tipični za pristen med, zaradi česar ni izpolnjeno merilo, da med v prometu ne sme vsebovati nobenih dodatnih sestavin. Organoleptične lastnosti vzorca  (vonj in okus) niso značilne za med.

    Med iz obronkov Šaleške doline

    Steklen kozarec: neto količina 900 g;

    Uporabno najmanj do: 15.05.2026; lot: L: 96;

    Poreklo: Slovenija

    Proizvajalec: Drev-Hren, Šoštanj

    Distributer: Prodaja na lokalnih tržnicah v Šoštanju, Šmartnem ob Paki in Nazarju.

    V vzorcu medu je bila analitsko potrjena prisotnost tujih sladkorjev, ki niso tipični za pristen med, ter barvila karamela, zaradi česar ni izpolnjeno merilo, da med v prometu ne sme vsebovati nobenih dodatnih sestavin. Hidroksimetil furfural je snov, ki v medu naravno nastane v primeru njegovega pregrevanja oz. utekočinjanja ali pa s daljšim skladiščenjem medu na previsoki temperaturi. Preko tega parametra se preverja kakovost živila, tveganja za potrošnike ni.

    Cvetlični med (na prodaj je bil v trgovinah Hofer)

    Steklen kozarec: neto količina 900 g;

    Uporabno najmanj do: 28.10.2027; lot: L:01;

    Poreklo: Mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU.

    Dobavitelj: Za Hofer polni Medo-Floor d.o.o. Hrvaška.

    Distributer: Hofer trgovina d.o.o., Slovenija

    V vzorcu medu je bila analitsko potrjena prisotnost tujih sladkorjev in sirupov, ki niso tipični za pristen med, zaradi česar ni izpolnjeno merilo, da med v prometu ne sme vsebovati nobenih dodatnih sestavin.

    Akacijev med, označba Kraški med, ZOP

    Steklen kozarec: neto količina 900 g;

    Uporabno najmanj do: 1.8.2028; lot: L:A01/25

    Proizvajalec: Boštjan Bernetič, Kozina.

    Država porekla: Slovenija

    Iz rezultatov pelodne analize vzorca izhaja, da se vzorec sortno uvršča med kostanjev med. Vzorec akacijevega medu je bil nepravilno razvrščen in poimenovan in ni bil skladen z zahtevami specifikacije zaščitenega proizvoda »Kraški med ZOP«.

    Gozdni med, označba Kočevski gozdni med, ZOP

    Steklen kozarec: neto količina 900 g;

    Uporabno najmanj do: 12.11.2026; lot: L:L1/24.

    Proizvajalec: Stanislav Knežić, Kočevje.

    Država porekla: Slovenija

    Iz rezultatov fizikalno -kemijskih analiz (električna prevodnost) vzorca izhaja, da le ta ni  skladen z zahtevami specifikacije zaščitenega proizvoda »Kočevski gozdni med ZOP«.

    Cvetlični med

    Steklen kozarec: neto količina 900 g;

    Uporabno najmanj do: 31.12.2026; lot: L:16062024.

    Proizvajalec: Miha Kodran, Kranj.

    Država porekla: Slovenija

    Iz rezultatov fizikalno-kemijskih analiz (električna prevodnost) in pelodne analize vzorca izhaja, da je vzorec kostanjev med. Vzorec cvetličnega medu je bil nepravilno razvrščen in poimenovan.

    Cvetlični med

    Steklen kozarec: neto količina 900 g;

    Uporabno najmanj do: 15.5.2027; lot: L:203PT.

    Proizvajalec: Iztok Pogačnik, Škofja Loka.

    Država porekla: Slovenija

    Iz rezultatov fizikalno-kemijskih analiz (električna prevodnost) in pelodne analize vzorca izhaja, da je med mešanica kostanjevega in lipovega medu. Vzorec cvetličnega medu je bil nepravilno razvrščen in poimenovan.

    Alpsko smučanje
    Alpsko smučanje

    Ko brez besed ostane tudi zmedena in šokirana Mikaela Shiffrin

    Ameriška smučarska zvezdnica je bila navdušena nad podvigom svojega brata Taylorja Shiffrina.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 12:22
    Preberite več
    Pogovor v Ljubljani
    Pogovor v Ljubljani

    Barbara Čeferin: V družini smo vedeli, kako sposoben je Aleksander

    S hrvaško novinarko se je umetnica pogovarjala o spontani odločitvi za odprtje galerije, o začetku kariere in o kandidaturi, ki so jo pričakali v dvomih.
    20. 8. 2025 | 12:22
    Preberite več
    Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    S trojico Slovencev se v Beneluksu začenja spektakularna etapna dirka

    Matej Mohorič, Matevž Govekar in Luka Mezgec začenjajo dirko po Beneluksu, oziroma Renewi Tour. Vsi trije bodo imeli visoka pričakovanja.
    Matic Rupnik 20. 8. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Premium
    S prevaro do bogastva
    S prevaro do bogastva

    Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: z milijoni pobegnil na rajski otok

    Mitja Pavlin uživa na Zanzibarju, slovensko pravosodje pa ga išče. Nekdanjemu članu uprave družbe Kovintrade bi radi vročili obtožnico.
    Boštjan Celec 19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Srbija
    Srbija

    Recept za padec Vučića je znan že od leta 2000, ko je padel Milošević

    Po tednu dni nasilja na ulicah srbskih mest je jasno, da je oblast prestopila rdečo črto, meni dr. Faris Kočan. Kaj to pomeni za prihodnost Vučića in Srbije?
    Žan Urbanija 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Diplomacija
    Diplomacija

    Poraz načela, na katero je stavila Ljubljana

    Slovenija je od začetka ruske agresije zagovarjala ozemeljsko celovitost Ukrajine, ki se z mirovnim dogovorom nevarno ruši.
    Uroš Esih 19. 8. 2025 | 18:57
    Preberite več
    Analiza eseja
    Analiza eseja

    Slavoj Žižek in Alenka Zupančič o resnični nevarnosti umetne inteligence

    Slovenska filozofa Slavoj Žižek in Alenka Zupančič v eseju, kako umetna inteligenca deluje kot ogledalo naših najtemnejših kolektivnih fantazem.
    Žan Urbanija 19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?

    Vprašanja se na svetovni ravni nanašajo na »ETF«, »forex« in »BDP«, pri čemer vodijo poizvedbe iz ZDA, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Premium
    Novice  |  Svet
    Republikanski načrt B

    Mir za Ukrajino, če ne, huda carinska gorjača

    Po prepričanju senatorja Grahama se lahko Putin v primeru torpediranja mirovnih prizadevanj boji ameriških ukrepov.
    Barbara Kramžar 20. 8. 2025 | 20:04
    Preberite več
    Premium
    BiH
    BiH

    Iz politike namesto v zapor na naslovnice učbenikov

    Zdaj že nekdanji predsednik Republike Srbske Milorad Dodik se je usidral v vseh porah družbe, zdaj tudi v šolskih torbah.
    Novica Mihajlović 20. 8. 2025 | 19:45
    Preberite več
    Premium
    Boks
    Boks

    Norveška zvezdnica grdo napadla slovensko šampionko

    Boksarska svetovna prvakinja Ema Kozin se bo 4. oktobra v Lillestrømu pomerila s slovito Cecilio Braekhus. Izzivalkine obtožbe so ji dvignile pokrov.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    ICC
    ICC

    ZDA z novimi sankcijami nad uslužbence Mednarodnega kazenskega sodišča

    Ameriški državni sekretar Marco Rubio je sodišče označil za grožnjo nacionalni varnosti, ker je nameravalo preiskati izraelske vojne zločine.
    20. 8. 2025 | 18:07
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Norveška zvezdnica grdo napadla slovensko šampionko

    Boksarska svetovna prvakinja Ema Kozin se bo 4. oktobra v Lillestrømu pomerila s slovito Cecilio Braekhus. Izzivalkine obtožbe so ji dvignile pokrov.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
