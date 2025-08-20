Novi umiki izdelkov v Lidlu, Hoferju in drugod

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se je tokrat posvetila medu. V okviru izvajanja uradnega nadzora je preverjala vzorce medu v trgovinah in pri čebelarjih. Za vzorce medu, ki niso bili skladni po sestavi, organoleptičnih lastnostih (vonj in okus) ali so nosili oznake zaščitenih proizvodov, pa zahtevam za te oznake niso ustrezali, so odredili ukrep umika s trga.

»Izdelki ne predstavljajo tveganja za zdravje potrošnikov. Neskladen lot medu lahko vrnete na mesto nakupa in zahtevate vračilo kupnine,« so zapisali na portalu Zveze potrošnikov Slovenije.

Eridanous Borov med/Pine Honey

Steklen kozarec: neto količina 450 g;

Uporabno najmanj do: 10.12.2027; lot: L: 28722;

Proizvedeno za Lidl Stiftung & Co.KG, Neckarsulm, Nemčija

Distributer: Lidl Slovenija d.o.o.k.d., Komenda

Poreklo: Grčija

V vzorcu medu je bila analitsko potrjena prisotnost tujih sladkorjev in sirupov, ki niso tipični za pristen med, zaradi česar ni izpolnjeno merilo, da med v prometu ne sme vsebovati nobenih dodatnih sestavin. Organoleptične lastnosti vzorca (vonj in okus) niso značilne za med.

Med iz obronkov Šaleške doline

Steklen kozarec: neto količina 900 g;

Uporabno najmanj do: 15.05.2026; lot: L: 96;

Poreklo: Slovenija

Proizvajalec: Drev-Hren, Šoštanj

Distributer: Prodaja na lokalnih tržnicah v Šoštanju, Šmartnem ob Paki in Nazarju.

V vzorcu medu je bila analitsko potrjena prisotnost tujih sladkorjev, ki niso tipični za pristen med, ter barvila karamela, zaradi česar ni izpolnjeno merilo, da med v prometu ne sme vsebovati nobenih dodatnih sestavin. Hidroksimetil furfural je snov, ki v medu naravno nastane v primeru njegovega pregrevanja oz. utekočinjanja ali pa s daljšim skladiščenjem medu na previsoki temperaturi. Preko tega parametra se preverja kakovost živila, tveganja za potrošnike ni.

Cvetlični med (na prodaj je bil v trgovinah Hofer)

Steklen kozarec: neto količina 900 g;

Uporabno najmanj do: 28.10.2027; lot: L:01;

Poreklo: Mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU.

Dobavitelj: Za Hofer polni Medo-Floor d.o.o. Hrvaška.

Distributer: Hofer trgovina d.o.o., Slovenija

V vzorcu medu je bila analitsko potrjena prisotnost tujih sladkorjev in sirupov, ki niso tipični za pristen med, zaradi česar ni izpolnjeno merilo, da med v prometu ne sme vsebovati nobenih dodatnih sestavin.

Akacijev med, označba Kraški med, ZOP

Steklen kozarec: neto količina 900 g;

Uporabno najmanj do: 1.8.2028; lot: L:A01/25

Proizvajalec: Boštjan Bernetič, Kozina.

Država porekla: Slovenija

Iz rezultatov pelodne analize vzorca izhaja, da se vzorec sortno uvršča med kostanjev med. Vzorec akacijevega medu je bil nepravilno razvrščen in poimenovan in ni bil skladen z zahtevami specifikacije zaščitenega proizvoda »Kraški med ZOP«.

Gozdni med, označba Kočevski gozdni med, ZOP

Steklen kozarec: neto količina 900 g;

Uporabno najmanj do: 12.11.2026; lot: L:L1/24.

Proizvajalec: Stanislav Knežić, Kočevje.

Država porekla: Slovenija

Iz rezultatov fizikalno -kemijskih analiz (električna prevodnost) vzorca izhaja, da le ta ni skladen z zahtevami specifikacije zaščitenega proizvoda »Kočevski gozdni med ZOP«.

Cvetlični med

Steklen kozarec: neto količina 900 g;

Uporabno najmanj do: 31.12.2026; lot: L:16062024.

Proizvajalec: Miha Kodran, Kranj.

Država porekla: Slovenija

Iz rezultatov fizikalno-kemijskih analiz (električna prevodnost) in pelodne analize vzorca izhaja, da je vzorec kostanjev med. Vzorec cvetličnega medu je bil nepravilno razvrščen in poimenovan.

Cvetlični med

Steklen kozarec: neto količina 900 g;

Uporabno najmanj do: 15.5.2027; lot: L:203PT.

Proizvajalec: Iztok Pogačnik, Škofja Loka.

Država porekla: Slovenija

Iz rezultatov fizikalno-kemijskih analiz (električna prevodnost) in pelodne analize vzorca izhaja, da je med mešanica kostanjevega in lipovega medu. Vzorec cvetličnega medu je bil nepravilno razvrščen in poimenovan.