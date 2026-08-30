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    Slovenija

    Umik referendumske pobude o lokalnih volitvah, kaj bo s tujci?

    Pobudniki umikajo referendum, računajo na ustavno sodišče. Opozicija stavi na ustavno presojo volilne pravice tujcev.
    Pobudniki umikajo referendum, računajo na ustavno sodišče. Opozicija stavi na ustavno presojo volilne pravice tujcev. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Pobudniki umikajo referendum, računajo na ustavno sodišče. Opozicija stavi na ustavno presojo volilne pravice tujcev. FOTO: Dejan Javornik
    R. I.
    30. 8. 2026 | 10:05
    30. 8. 2026 | 10:12
    4:27
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    Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah naj bi se po neuradnih informacijah portala N1 odločili za umik pobude. To naj bi storili v začetku prihodnjega tedna, s čimer bi opozicijskim strankam Gibanje Svoboda, SD in Levica omogočili, da za novelo zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje.

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    Vujanović: S posvetovalnimi referendumi želijo zamegliti pomen zakonodajnega

    Referendumska pobuda je nastala v okviru Kulturnega društva Gmajna, Kulturnega centra Danilo Kiš in Albanskega kulturnega društva – AKD Liria. Podpise za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma bi lahko začeli zbirati 1. septembra, rok za zbiranje 40.000 overjenih podpisov pa bi se iztekel 5. oktobra.

    Odprto ostaja posvetovalnega referenduma

    Pobudniki bi lahko pobudo sicer umaknili kadarkoli do dneva glasovanja, vendar naj bi po več poletnih posvetovanjih prevladala ocena, da je smiselno to storiti že zdaj. Zaradi aktivne referendumske pobude zakon doslej ni bil objavljen v uradnem listu, zato se opozicija še ni mogla obrniti na ustavno sodišče.

    Jesen bi lahko zaznamovali referendumi. FOTO: Jože Suhadolnik
    Jesen bi lahko zaznamovali referendumi. FOTO: Jože Suhadolnik

    Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti novele ter za njeno začasno zadržanje, ki so jo pripravili v SD, svoje pripombe pa so dodali tudi v Levici in Gibanju Svoboda, bi bila lahko s podpisi najmanj 30 poslancev vložena že prihodnji teden, takoj ko bo zakon – dan po objavi v uradnem listu – začel veljati.

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    Predsednica pokazala Stevanoviću rumeni karton

    Po navedbah N1 naj bi med pobudniki prevladala ocena, da imajo več možnosti pri ustavnih sodnikih kot na referendumski poti. V njihovih vrstah naj bi bilo namreč več pomislekov, ali bi jim sploh uspelo zbrati dovolj podpisov, vprašljiv pa bi bil tudi uspeh na morebitnem referendumu. Če bi ustavno sodišče novelo vsaj začasno zadržalo, bi to pomenilo, da bi na novembrskih lokalnih volitvah volili še po starem zakonu. Kot doslej bi torej lahko glasovali tudi državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

    Opozicija se še ni uskladila, ali bo na ustavnem sodišču izpodbijala tudi odlok o razpisu posvetovalnega referenduma. FOTO: Dokumentacija Dela
    Opozicija se še ni uskladila, ali bo na ustavnem sodišču izpodbijala tudi odlok o razpisu posvetovalnega referenduma. FOTO: Dokumentacija Dela

    Odprto ostaja vprašanje posvetovalnega referenduma o isti temi, ki ga je državni zbor v petek poleg še dveh referendumov razpisal za 11. oktober. Več ustavnih pravnikov je že pred tem opozorilo, da posvetovalni referendum o vprašanju, o katerem je državni zbor že sprejel končno odločitev, ni mogoč. Podobno je v mnenju zapisala zakonodajno-pravna služba DZ, po kateri bi bil razpis posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev v nasprotju z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi.

    Opozicija se še ni uskladila

    Opozicija se po informacijah N1 še ni uskladila, ali bo na ustavnem sodišču izpodbijala tudi odlok o razpisu posvetovalnega referenduma. V Levici in SD so se za to možnost že izrekli, v Gibanju Svoboda pa naj bi imeli še pomisleke. Brez podpisov najmanj 19 od njihovih 29 poslancev vložitev zahteve na ustavno sodišče ni mogoča.

    Novela zakona, ki jo je državni zbor sprejel sredi junija, odvzema volilno pravico na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Spremembe so predlagali v SDS, trojčku NSi, SLS in Fokus ter v Resnici, podprli so jih tudi Demokrati. Proti so glasovali poslanci Gibanja Svoboda, SD, Levice in Vesne.

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    Razvojni dogovor namesto interventnega zakona

    Zakonu nasprotuje več nevladnih organizacij, ki združujejo in zastopajo tujce v Sloveniji. Opozarjajo, da novela omejuje politične pravice skupine prebivalcev, ki jih ima že 24 let. Gre za ljudi, ki v Sloveniji vrsto let delajo, plačujejo davke, vzgajajo otroke in so del lokalnih skupnosti, poudarjajo. Pod izjavo se je podpisalo več kot 20 nevladnih organizacij, na spornost sprememb z vidika konvencije Sveta Evrope o udeležbi tujcev v javnem življenju na lokalni ravni pa je opozoril tudi Varuh človekovih pravic.

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