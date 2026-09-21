Umik točk o odreditvi parlamentarnih preiskav posega v ustavno pravico

V opoziciji so ogorčeni nad umikom točk o odreditvi parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in sumih nedovoljenega financiranja strank z dnevnega reda seje DZ. V Svobodi opozarjajo, da gre za grobo teptanje ustave. Po oceni SD gre za rušenje demokratičnih standardov, po mnenju Levice pa za vrhunec političnega cinizma.

»Tisti, ki prvošolčkom delijo ustavo, so že tretjič onemogočili ustanavljanje obeh preiskovalnih komisij, s čimer so grobo poteptali ustavo,« je v odzivu na umik obeh točk dejala poslanka Svobode Tamara Vonta, ki je v prejšnjem mandatu DZ vodila preiskovalno komisijo o obvodnem financiranju SDS in NSi.

Poslanka Levice Nataša Sukič je medtem menila, da so bili v uvodu plenarne seje DZ, ki se je začela danes, »priča vrhuncu političnega cinizma in brutalnemu poskusu utišanja opozicije in resnice«. Koalicija je z umikom obeh točk dnevnega reda že tretjič preprečila ustanovitev obeh preiskovalnih komisij.

»S tem je v svoji objestnosti in vulgarizmu svoje preglasovalne moči šla do konca in z grobo preračunljivostjo preprečila poslancem opozicije parlamentarno delo, zagotovljeno z ustavo,« je opozorila. »Naša dolžnost in pravica je, da preiskujemo,« je dodala.

O tem po njenem pojasnilu govorijo tako ustava kot zakon o parlamentarni preiskavi, poslovnik DZ in poslovnik o parlamentarni preiskavi. »Štirje akti so bili brutalno pohojeni, kar pomeni neposreden napad na jedro demokracije,« je opozorila.

Poslanka Levice Nataša Sukič je zapisala, da so bili v uvodu plenarne seje DZ, ki se je začela danes, »priča vrhuncu političnega cinizma in brutalnemu poskusu utišanja opozicije in resnice«. FOTO: Leon Vidic

Prav tako so nezadovoljni v SD. DZ mora v sladu s 93. členom ustave odrediti parlamentarno preiskavo, kadar jo zahteva najmanj tretjina poslank in poslancev. To ni prošnja opozicije, o kateri lahko večina odloča po politični volji, ampak ustavno varovana pravica parlamentarne manjšine in eden od temeljnih mehanizmov nadzora oblasti, je zapisala vodja poslanske skupine SD Meira Hot.

Nova ustavna odločba po njenih besedah še dodatno potrjuje, da mora biti parlamentarna preiskava učinkovita in pravočasno izvedena ter da ustavne pravice tretjine poslancev ni dopustno s postopkovnimi manevri parlamentarne večine dejansko izničiti.

Poslovnik DZ prav tako ne dopušča dvoma glede tega, je opozorila. Ker sta bili točki na dnevni red redne seje uvrščeni na predlog opozicijskih poslanskih skupin, bi lahko njun umik predlagale le tiste poslanske skupine, ki so njuno uvrstitev zahtevale.

Koalicija ni predlagateljica in nima poslovniškega upravičenja, da zahteva njun umik. Predsednik DZ pa takšnega nedovoljenega predloga po navedbah Hotove ne bi smel uvrstiti na glasovanje.

Nedopustno poseganje v ustavno pravico

»Poslovnik o parlamentarni preiskavi nadalje izrecno določa, da se pravočasno vložena zahteva za odreditev parlamentarne preiskave uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora in da državni zbor o zahtevi za uvedbo parlamentarne preiskave ne glasuje,« je pojasnil strokovnjak za ustavno pravo Gal Gračanin.

»Odreditev parlamentarne preiskave na podlagi zahteve tretjine poslancev je ustavna dolžnost državnega zbora. Parlamentarna večina pa te dolžnosti ne more zaobiti tako, da ne izglasuje dnevnega reda seje ali da z dnevnega reda umakne točko o odreditvi parlamentarne preiskave. Takšno ravnanje pomeni zlorabo poslovniških določb in nedopustno posega v ustavno pravico poslancev,« je opozoril odvetnik Gračanin.