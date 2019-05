Umik z Mure je »korak proti energetski odvisnosti Slovenije«

Ljubljana – Slovenija je zaradi varovanja okolja opustila državni prostorski načrt (DPN) za območje hidroelektrarne (HE) Hrastje-Mota na Muri in s tem uresničila tudi zavezo iz koalicijskega sporazuma, je odločitev vlade z današnje seje pred nekaj minutami javnosti sporočil okoljski minister Simon Zajc. Brez potrjenega DPN gradnja HE ni mogoča, neuporabna je tudi koncesija, ki so jo za sanacijo in energetsko izrabo reke Mure imele Dravske elektrarne Maribor.



Dravske elektrarne Maribor so začele DPN za HE Hrastje-Mota pripravljati že leta 2012, vsi postopki doslej so jih stali že okrog deset milijonov evrov. Vodstvo DEM je že pred časom napovedalo, da bo milijone zahtevalo nazaj. Minister Zajc trdi, da takšna zahteva nima podlage. Okoljsko poročilo ugotavlja, da se hidroener4getskih objektov na Muri niti z omilitvenimi ukrepi ne da umestiti v prostor. »V prevlado javnega interesa bi morali, a tega ne moremo storiti, ker niso izkoriščene druge možnosti.«



Nasprotniki gradnje HE na Muri slavijo, Stojan Nikolić, generalni direktor HSE, v katere skupino sodijo DEM, pa se je na sklep vlade za Delo odzval: »Ustavitev priprave DPN za HE Hrastje-Mura je mnogo več kot všečna in parcialna odločitev. Je velik korak stran na poti v brezogljično družbo, korak proti energetski odvisnosti Slovenije, korak proti višjim cenam električne energije in korak, ki lahko v veliki meri vpliva tudi na nadaljnjo izgradnjo elektrarn na Savi.«