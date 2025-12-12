V Novem mestu zgroženi po izpustitvi osumljenca za umor Šutarja

»Na Mestni občini Novo mesto smo zgroženi nad neučinkovitim delovanjem organov pregona in pravosodnega sistema, kar se kaže pri obravnavi uboja Aleša Šutarja oziroma v dejstvu, da je storilec kaznivega dejanja na prostosti,« so ostre besede, s katerimi so se v Novem mestu odzvali na novico, da je tamkajšnje okrožno sodišče iz pripora izpustilo 21-letnika, ki ga je policija prijela zaradi suma, da je 25. oktobra pred lokalom Patriot usodno napadel 48-letnega Šutarja.

»Gre za tragičen dogodek, ki je pretresel celotno Slovenijo. Pričakujemo, da bodo organi pregona in sodstva svoje delo opravljali temeljito in učinkovito ter s tem poslali jasno sporočilo, da je Slovenija pravna država, ki dosledno preganja kazniva dejanja ter v času izvajanja postopkov ne omogoča povratništva storilcev,« so zapisali.

Poudarjajo, da ne želijo, da bi ta primer postal še en v nizu primerov, kjer celotna veriga organov pregona in sodstva ne zagotovi pravičnosti. »Zato na Mestni občini Novo mesto pričakujemo, da bodo pristojni organi nemudoma ukrepali in zagotovili, da se primer izpelje do konca ter da ne bodo državljani ponovno izpostavljeni dejstvu, da zaradi slabe zakonodaje ali (in) neučinkovitega delovanja državnih organov storilci kaznivih dejanj ostajajo nekaznovani.«

NSi zahteva Golobov odstop

Oglasili so se tudi v NSi, kjer po današnjem dogajanju sklepajo, da je policija prijela napačnega osumljenca, piše STA. Zato so v odzivu obračunali s policijo, ki ji očitajo »površno, amatersko delo«. To pa je »brez kančka dvoma tudi posledica njene popolne politizacije in neprestanih političnih pritiskov nanjo, v želji po prikazovanju uspešnosti dela vladajoče politike«.

»Brez dvoma je čas, da odgovornost za nastalo situacijo prevzame tudi predsednik vlade Robert Golob – in ne samo z besedami, kot je to storil ob sprejemanju t. i. Šutarjevega zakona, ampak s svojim odstopom,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Na območju Policijske uprave Novo mesto dodatni kriminalisti

Z generalne policijske uprave so se na novico o izpustitvi 21-letnika odzvali z informacijo, da je generalni direktor policije Damjan Petrič zaradi zagotavljanja javnega reda in varnosti ter preprečevanja morebitnih izgredov na območje Policijske uprave Novo mesto napotil dodatne kriminaliste, ki izvajajo poostrene aktivnosti. Sicer poudarja, da odločitve sodišč spoštuje.

»Odločitev o odpravi pripora je del sodnega postopka, ki še ni zaključen. Policija svoje naloge izvaja v skladu z zakonodajo ter v sodelovanju s pristojnim državnim tožilstvom. V okviru predkazenskega postopka je policija izvedla vse potrebne aktivnosti za razjasnitev okoliščin kaznivega dejanja, zoper osumljenca podala kazensko ovadbo in ga privedla na pristojno sodišče. Na tej podlagi je sodišče uvedlo sodno preiskavo in odredilo pripor,« je zapisano v sporočilu za javnost.

»V policiji ves čas spremljamo tudi informacije, ki so se po prijetju osumljenca pojavile v javnosti. Te informacije preverjamo in strokovno vrednotimo ter izvajamo dodatne aktivnosti v okviru svojih pristojnosti. Naš cilj je, da se ugotovijo vsa dejstva in okoliščine primera ter da storilec kaznivega dejanja, ko so za to izpolnjeni zakonski pogoji, za svoja dejanja tudi odgovarja.«