Umrl dolgoletni novinar Dela Milan Vogel

Poslovil se je dolgoletni Delov novinar, urednik in komentator Milan Vogel. Večji del svoje kariere je bil član kulturne redakcije, kjer se je pogosto loteval tem, ki so bile povezane z njegovim osnovnim poklicem, bil je namreč diplomirani etnolog in profesor slovenščine.

Rodil se je 24. oktobra 1949 v Črni na Koroškem in se po študiju zaposlil kot novinar pri borčevskem glasilu TV 15. Leta 1978 je postal urednik pri štirinajstdnevniku Naši razgledi, ki ga je izdajalo Časopisno-grafično podjetje Tozd Delo na Tomšičevi ulici. Sčasoma je prešel v kulturno redakcijo Dela, kjer je pokrival področje kulturne dediščine.

Več kot tri desetletja je za Delove bralce spremljal delo Slovenskega etnološkega društva, ki mu je za leto 2014 podelilo­ Murkovo listino kot priznanje za popularizacijo etnologije in obveščanje javnosti o dogajanju v etnološki stroki. Takrat je v pogovoru za Delo pogledal v prihodnost in na državo, ki naj bi bila kulturni dediščini mati, a je prevečkrat mačeha. »Ne zdi se mi smiselno za velike denarje obnavljati ruševin vsakega gradu, ki pred sabo nima življenja, propadu pa puščati pomembna kmečka naselja ali kulturno krajino, ki so za slovensko kulturno zgodovino še kako pomembni. Pa sem daleč od tega, da bi kričal 'Grad gori, grof beži ...'. Kulturno dediščino je pač treba jemati takšno, kot je: ­večplastno.«

Milan Vogel je imel rad svojo Koroško in Semič v Beli krajini, kjer je užival v naravi in s kolegom Petrom Kolškom gobaril, rad je imel poezijo in ljudske pesmi, tudi take že skoraj pozabljene, in rad je imel svet, potovanja z ženo Božo so ga odpeljala na številne oddaljene kraje.

Upokojil se je 20. decembra 2012 in še dolgo ostal v stiku z redakcijo in Delovimi bralci.