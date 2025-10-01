Umrl Franci Stroj, pionir sončne energije in izjemni inovator

V 70. letu starosti je umrl Franci Stroj, podjetnik, inovator in pionir uporabe sončne energije v Sloveniji iz Dvorske vasi.

Stroj je že kot najstnik pokazal izjemen talent za tehniko – pri 16 letih je izdelal svoj prvi solarni panel. Skozi življenje je nenehno razvijal inovacije, med katerimi izstopa solarno kolo, ki ga ni bilo treba polniti in ki je omogočalo skoraj neomejeno vožnjo po zaslugi sončne energije. Njegovo podjetje Stroj-energijska tehnika se je specializiralo za izdelavo kotlov in bojlerjev na sončno energijo, ki lahko poskrbijo za do 80 odstotkov ogrevanja prostorov in sanitarne vode.

Stroj ni bil le izjemen inovator, ampak tudi pogumen človek. Leta 2001 je preživel strmoglavljenje helikopterja z le nekaj praskami, deset let pozneje pa je kot prvi pristal s helikopterjem na vrhu Triglava in rešil življenje dovškega župnika Franca Urbanije. Čeprav mu je zaradi pristanka v časih nadzora Triglavskega narodnega parka grozila kazen, je bila njegova odločitev priznana kot humanitarno dejanje.

Nadzornik TNP Franci Stroj je s helikopterjem pomagal pri prevozu oslabelega planinca Franca Urbanije z vrha Triglava. FOTO: Press Release

Njegov laboratorij Orlovo gnezdo na pobočju Dobrče je bil prostor raziskovanja sončne energije in razvoja inovacij, ki so premikale meje domače tehnologije. Kljub zdravstvenim težavam, vključno z možgansko kapjo pred pol leta, ni nikoli prenehal ustvarjati, svojega zanesenjaškega duha pa je predajal tudi sinovoma, ki bosta nadaljevala njegovo podjetniško in inovatorsko pot.

Franci Stroj, podjetnik in inovator FOTO: Tina Horvat

»Ne predstavljam si življenja brez dela, vseeno pa me zadnje čase najbolj veseli, da bosta naše podjetje naprej peljala sinova,« je nekoč dejal.