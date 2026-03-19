Umrl je Alojz Kralj, nekdanji rektor Univerze v Ljubljani in pomemben znanstvenik, ki je zaznamoval področje elektrotehnike. Star je bil 89 let.

Rojen je bil 12. marca 1937 v Novem Sadu v Srbiji, šolal se je v Mariboru, kjer je maturiral leta 1956. Diplomiral je 1961. in doktoriral 1970. na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Na tej fakulteti se je zaposlil in postal redni profesor za področja elektronskih merilnih sistemov, biomedicinske tehnike in robotike.

»Ko sem diplomiral, sem šel za nekaj mesecev v Nemčijo, po vrnitvi pa me je za 25 let potegnilo v funkcionalno elektrostimulacijo (FES), kjer je bila v ospredju rehabilitacija ohromelih in delno ohromelih po poškodbi hrbtenice. Področju, ki ga je pri nas vodil prof. dr. Lojze Vodovnik, sem tudi sam dodal svoj avtorski prispevek, ko sem predlagal hkratno uporabo treh kanalov, da smo pri stimulaciji zaobjeli kolke, kolena in gležnje. Tega nisem patentiral, ker sem menil, da to pripada celotnemu človeštvu,« je Kralj povedal v intervjuju za Delo.

Kot Fulbrightov štipendist je v sedemdesetih letih predaval in raziskovalno deloval na University of Southern California v ZDA. Konec sedemdesetih je bil prodekan za raziskovalno delo, od leta 1978 do 1988 pa je bil tudi direktor Rehabilitacijskega inženiring centra v Ljubljani.

Prejel je Zoisovo nagrado za življenjsko delo. FOTO: Jure Eržen

V začetku osemdesetih je gostoval na Illinois Institute of Technology, Department of Electrical Engineering, in raziskovalno deloval na Michael Reese Hospital, Chicago, Illinois v ZDA.

Od leta 1993 do 1995 je bil prorektor in od 1995 do 1997 rektor Univerze v Ljubljani. V letih 1996 in 1997 je predsedoval Rektorski konferenci univerz Alpe-Adria. Pri Evropski rektorski konferenci, CRE je bil 1997. imenovan v skupino ekspertov programa za institucionalno evalvacijo univerz (IEP), ki se je leta 2000 priključil EUA – Združenju evropskih univerz. Leta 1998 je postal zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.

Izredni član SAZU je bil od 27. maja 1993 in redni od 27. maja 1997. Bil je podpredsednik SAZU v letih od 1999 do 2002, leta 2009 je bil izvoljen za rednega člana Evropske akademije znanosti in umetnosti (Academia Scientiarum et Artium Europea) v Salzburgu.

Alojz Kralj je prvi na svetu dosegel in uporabno dokumentiral doseženo FES-podprto stojo in preprosto hojo paraplegične osebe. FOTO: Jure Eržen

Objavil je več kot 390 del. Med njimi je okoli 80 člankov, več kot 80 znanstvenih konferenčnih prispevkov, 130 strokovnih prispevkov, 18 poglavij v znanstvenih knjigah in monografijah, 11 univerzitetnih učbenikov ali skript in 60 obsežnejših raziskovalnih poročil, naštevajo pri SAZU.

Iz zaslišanja vodilnih raziskovalcev in predstavnikov agencij pred parlamentarno komisijo v Ameriškem kongresu leta 1986 je razvidno, da je Alojz Kralj prvi na svetu dosegel in uporabno dokumentiral doseženo FES-podprto stojo in preprosto hojo paraplegične osebe.

Sodeloval je pri več profesionalnih združenjih in uglednih revijah ter prejel številna priznanja in nagrade za svoje delo. Med drugimi tudi nagrado ambasador znanosti Republike Slovenije leta 2005 in Zoisovo nagrado za življenjsko delo leta 2009.