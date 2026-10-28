Umrl je Andrej Gogala

Umrl je entomolog dr. Andrej Gogala, ki je kot kustos v Prirodoslovnem muzeju Slovenije opravil obsežno delo na področju sistematike in ekologije žuželk Slovenije, zlasti stenic in kožekrilcev. Napisal je tudi več knjig o žuželkah in naravi Primorske.

Že njegov oče je bil entomolog in zoofiziolog, mati pa rastlinska fiziologinja. Že v otroštvu se je soočal s hudimi zdravstvenimi težavami, imel je skolizo, preživel pa je tudi akutno odpoved ledvic. Kljub zahtevnemu zdravljenju se je posvetil študiju biologije, zlasti taksonomiji slovenskih stenic, nato pa je po diplomi leta 1987 razširil področje zanimanja še na kožekrilce in s favnistično, biogeografsko ter ekološko analizo divjih čebel Slovenije doktoriral na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

Med doktorskim študijem je bil zaposlen kot mladi raziskovalec v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, kjer je tudi po doktoratu nadaljeval z delom na področju favnistike žuželk. V muzeju je med drugim ustvaril študijsko zbirko čebel in drugih kožekrilcev z več kot 10.000 prepariranimi primerki. Poskrbel je tudi za več razstav, predvsem fotografskih, tri desetletja pa je deloval tudi kot urednik revije Acta Entomologica Slovenica.

V intervjuju za Delo pred nekaj leti je opozoril na hitro upadanje številčnosti in raznolikosti žuželk ter pojave invazivnih vrst.

Sam ali v soavtorstvu je napisal več poljudnih in strokovnih monografij o naravi ter številne strokovne članke. Njegova zadnja monografija Čebele iz družine Colletidae v Sloveniji je izšla leta 2023.