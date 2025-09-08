Umrl je Andrej Marinc

Izteklo se je življenje Andreja Marinca, politika, ki je veljal za edinega še živečega predstavnika vodilne slovenske politične garniture iz časa socializma v sedemdesetih in osemdesetih letih.

Rodil se je leta 1930 v Celju in se leta 1947 včlanil v Komunistično partijo Slovenije, kasneje Zvezo komunistov Slovenije. Diplomiral je iz agronomije. Od leta 1968 je bil sekretar CK ZKS, od 27. novembra 1972 do 9. maja 1978 je bil predsednik izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, navaja spletna Wikipedia.

Na čelu tedanje slovenske vlade je nasledil Staneta Kavčiča, ki je bil takrat prisiljen v odstop. Eno leto po koncu mandata je bil podpredsednik ZIS, po veliki kadrovski »rošadi«, ki je sledila smrti vodilnega slovenskega politika Edvarda Kardelja leta 1979, pa eden izmed članov predsedstva CK ZKJ iz Slovenije.

Josip Broz Tito s slovenskim političnim vodstvom v Ljubljani, z leve: Sergej Kraigher, Andrej Marinc in France Popit. FOTO: Joco Žnidaršič/Delo

V obdobju med letoma 1982 in 1986 je bil predsednik CK ZKS, ki je za svojega naslednika »ustoličil« Milana Kučana, nato pa ostal član predsedstva SRS do leta 1990, ko se je umaknil iz politike, čeprav je še do leta 1988 veljal za naslednika Franceta Popita na funkciji predsednika slovenskega predsedstva (tako kot ga je leta 1982 nasledil čelu slovenskega CK-ja), kar so preprečile demokratične pobude in spremembe v porajajočem se kritičnem javnem mnenju.