Umrl je Bogoljub Orel

Umrl je profesor in nekdanji predstojnik laboratorija za električne naprave ter večkratni predstojnik katedre za elektroenergetske sisteme in naprave na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko dr. Bogoljub Orel. Angažiral se je na področju načrtovanja, gradnje in obratovanja hidro- in termoelektrarn, bil je cenjen profesor.

Rodil se je leta 1933 v Mariboru. Po končani srednji tehniški šoli je bil nekaj časa zaposlen v podjetjih Elektro Maribor in Elektra, nato pa je nadaljeval študij na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko. Na oddelku za jaki tok je diplomiral leta 1961. Po dveh letih v gospodarstvu je kariero nadaljeval na fakulteti, kjer je v letih 1963 in 1971 zaključil še magistrski in doktorski študij.

Leta 1963 se je na fakulteti zaposlil, najprej kot asistent, kasneje kot docent in izredni profesor ter od leta 1987 kot redni profesor za energetiko ter energetske sisteme in naprave.

Njegovo znanstvenoraziskovalno delo je obsegalo načrtovanje, gradnjo in obratovanje hidro- in termoelektrarn. Opravil je okoli 60 raziskav in izvedel več večjih energetskih projektov ter objavil pet samostojnih publikacij. Ukvarjal se je tudi z vrednotenjem energije in racionalizacijo, pri čemer je vključeval tudi nekonvencionalne vire toplote. Pri tem se ni omejil le na energetiko, temveč je posegal tudi na druga, z njo povezana področja.

Do upokojitve leta 2000 je bil predstojnik laboratorija za električne naprave in večkratni predstojnik katedre za elektroenergetske sisteme in naprave.