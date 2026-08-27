Umrl je Branko Čotar, pionir sonaravnega vinogradništva in vinarstva na Krasu, poročajo Primorske novice. Rojen je bil leta 1948.

Družinsko kmetijo z vinogradi, kletjo in hišo je imel na zahodu Krasa, v Gorjanskem, nedaleč od morja. Prva vina za lastno gostilno je pričel pridelovati leta 1974 za lastno gostilno, za prodajo pa je pričel pridelovati vina konec osemdesetih let.

Vinogradnika Branko in Vasja Čotar z Gorjanskega na Krasu. FOTO: Mali Igor

Svojo 7,5 hektarjev veliko kmetijo je obdeloval ekološko, na naravi prijazen način. Tudi v vina ni posegal s sodobnimi kemičnimi pripravki. Njegova vina so bila naravna, torej brez hlajenja mošta, brez dodanih encimov, zgolj z naravno prisotnimi kvasovkami in nefiltrirana.

Že od vseh začetkov, dolgo preden so oranžna vina postala svetovni trend, je tudi belo grozdje maceriral v stiku z jagodnimi kožicami. Prideloval je predvsem refošk, cabernet sauvignon, merlot, malvazijo, sauvignon in vitovsko.