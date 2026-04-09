Umrl je dr. Miha Japelj, priznani kemik, znan po raziskovalnem, inovatorskem in pedagoškem delu, ki se je dolga desetletja angažiral v novomeški Krki. Star je bil 90 let.

Rojen je bil v Ljubljani, kjer je leta 1959 diplomiral iz kemije. Zatem je opravil magisterij iz kemijske tehnologije in doktoriral na področju organske kemije. Kasneje je predaval tudi sam. Leta 1973 je postal docent, leta 1979 izredni profesor in leta 1984 redni profesor za organsko kemijsko tehnologijo na Univerzi v Ljubljani.

Desetletja na odgovornih položajih v Krki

Sicer je bil v letih 1959–1960 zaposlen v tovarni Induplati Jarše, v letih 1960-1962 v Tovarni volnenih izdelkov v Majšperku, od leta 1962 do upokojitve leta 2003 pa je bil zaposlen v Krki v Novem mestu, kjer je opravljal številna odgovorna dela. Bil je šef kemije in potem direktor razvoja. Poleg službenih obveznosti je veliko svojega časa posvečal tudi drugim dejavnostim – več kot 30 let (1970 – 2021) je bil predsednik Sklada Krkinih nagrad, v letih 1983–1985 predsednik zbora izvajalcev pri Raziskovalni skupnosti Slovenije, v letih 1996–2002 pa je bil podpredsednik Slovenske znanstvene fundacije.

Pri svojem delu se je največ ukvarjal z raziskavami na področju medicinske kemije, predvsem heterociklične kemije, kemije antibiotikov in organske kemijske tehnologije. Kot raziskovalec in inovator je skupaj s sodelavci prijavil več kot 100 patentnih prijav, vodil je nad 40 raziskovalno-razvojnih projektov v okviru MZT in Krke, objavil okrog 90 strokovnih člankov v domačih in tujih strokovnih revijah, imel preko sto predavanj in referatov doma in na tujem. Pod njegovim mentorstvom je diplomiralo prek sto študentov kemije.

Kot so zapisali v Mestni občini Novo mesto, je pomembno prispeval k razvoju visokega šolstva ter vizionarsko tlakoval pot ustanavljanju javne Univerze v Novem mestu. Njegovo strokovno delo je vedno dopolnjevala tudi pripadnost in ljubezen do Novega mesta, v katerem je pustil trajen in neizbrisen pečat. Leta 2008 je prejel naziv častnega občana Mestne občine Novo mesto.

Spominu na dr. Japlja se bodo poklonili na žalni seji v ponedeljek, 13. aprila, ob 16. uri v sejni dvorani novomeške mestne hiše, žalna knjiga pa je odprta v njeni avli.