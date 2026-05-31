Umrl je Dušan Konda

Prejeli smo tragično vest, da nas je zapustil Dušan Konda, tako rekoč oče celjske Špice, ki že vrsto let ni le kajakaško središče, temveč eden najbolj priljubljenih kotičkov v mestu, je na facebooku zapisala Mestna občina Celje. »Bil je izjemen član naše skupnosti, leta 2012 pa je med drugim prejel tudi srebrni celjski grb za vztrajnost in odločnost ter uspešno premagovanje ovir pri razvoju kajakaškega kluba. Svojcem in prijateljem izrekamo iskreno sožalje,« so sporočili z občine.

Dušan Konda je bil predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje in prvi mož celjske Špice. Konda je bil eden najbolj znanih Celjanov, ki je za Špico in kajakaše živel s ponosom in srcem, piše portal Novi tednik. Za svoje delo in zanos je prejel številne nagrade, med drugim tudi plaketo državnega sveta RS, lani pa še srebrno plaketo Kajakaške zveze Slovenije.

Dušan Konda, srce Kajak kanu kluba na celjski Špici. FOTO: Gregor Katič

Leta 1985 postal vodja sekcije kajakašev v okviru takratnega društva za šport na vodi Nivo Celje. Ko so vse druge sekcije kasneje prenehale z aktivnostmi, se je društvo pred 30 leti preimenovalo v Kajak kanu klub Nivo Celje, Konda pa je postal njegov predsednik in to ostal do danes. V zadnjem času je uresničeval svoje sanje in pri Špici gradil kajakaški hostel.

»Tako umirajo sanje. Poslovil se je Dušan Konda, velik človek, Celjan, ki je navdihoval, premikal meje možnega in iz dneva v dan sledil svojim sanjam. Hvala mu za vse, kar je pustil v naši skupnosti. Pogrešali ga bomo in ga ohranjali v lepem spominu,« se je na družbenem omrežju odzval tudi župan Mestne občine Celje Matija Kovač ter svojcem in prijateljem izrekel globoko sožalje.