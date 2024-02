Umrl je Erih Tetičkovič

V osemdesetem letu je umrl slovenski zdravnik nevrolog in univerzitetni profesor Erih Tetičkovič. Medicino je študiral v Zagrebu, kjer je leta 1989 doktoriral iz medicinskih znanosti. Leto pozneje je začel specializacijo iz nevrologije na UKC Maribor, kjer je bil zaposlen vso svojo kariero.

V osemdesetih je začel razvijati Dopplerjevo ultrazvočno diagnostiko možganskega ožilja in ožilja vratu. Leta 2005 je bil imenovan za izrednega profesorja za področje nevrologije. Bil prvi predstojnik Katedre za nevrologijo in nosilec predmeta nevrologija na Medicinski fakulteti v Mariboru, pa tudi prodekan in predavatelj na Visoki zdravstveni šoli v Mariboru.

Bil je tudi predsednik Društva za varstvo in proti mučenju živali v Mariboru. Leta 2005 je prejel naziv naj osebnost Maribora, 2019 pa še naslov častnega občana Maribora.