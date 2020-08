Umrl je Feri Horvat

V 79. letu starosti je umrl Franc (Feri) Horvat, gospodarstvenik, več mandatov poslanec v DZ, kratko obdobje tudi predsednik DZ in nekoč član jugoslovanske vlade, poročajo mediji.



Feri Horvat je bil 22 let zaposlen v Radenski, kjer je bil od leta 1975 do 1986 tudi direktor. Po odhodu iz Radenske je bil dve leti član poslovodnega odbora Ljubljanske banke, nato pa zvezni sekretar Socialistične federativne republike Jugoslavije za ekonomske odnose in trgovino. Po osamosvojitvi je bil do leta 1995 predsednik Gospodarske zbornice Slovenije.



V državni zbor je bil prvič izvoljen leta 1992, kjer je kot poslanec Socialnih demokratov deloval štiri mandate. Leta 2004 je postal predsednik DZ, takrat je na položaju zamenjal dotedanjega predsednika Boruta Pahorja.

Na parlamentarnih volitvah leta 2008 ni več kandidiral in se je upokojil.