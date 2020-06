Umrl je Franci Planinšek, znan specialist plastične in rekonstruktivne kirurgije. Rojen je bil leta 1962.



V mladosti je zaključil študij medicine in se nato usmeril v mikrokirurgijo. Veljal je perfekcionista in deloholika. Bil je priznan estetski kirurg, delal pa je tudi rekonstrukcije rok in prstov po po težkih poškodbah, prav tako je operiral večje površine telesa po opeklinah in nesrečah.



Rodil se je v kmečki družini. V več intervjujih je priznal, da je bil v otroštvu plah, tih in zadržan, a kasneje je vedno izstopal. Vedno je bil skrbno in lično oblečen, s svojo drugačnostjo je postavljal nove modne smernice. Leta 2005 je bil najbolje oblečen Slovenec.



Kljub vsemu je bila pri njemu vedno v ospredju kirurgija. Bil je vesel, če je koga osrečil z lepšim nosom, a še bolj, če so njegovi kirurški posegi reševali življenja.