Umrl je Gorazd V. Mrevlje

Privilegij je imeti prave prijatelje

Psihiatra in psihoterapevta dr. Karin Sernec, asist. dr. med., ter prim. Gorazd V. Mrevlje, dr. med., sta skupaj že 23 let. To, da imata isti poklic in delata na istem področju, je zanju prednost. Spregovorila sta o odnosih, tako ljubezenskih kot prijateljskih.