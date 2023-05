Umrl je Ivan Bizjak

Umrl je nekdanji minister in varuh človekovih pravic Ivan Bizjak, poroča 24ur.com. Star je bil 67 let.

Bizjak je bil od januara 1993 do junija 1994 minister za notranje zadeve, kasneje pa do leta 2000 prvi varuh človekovih pravic v Sloveniji. Od novembra 2000 pa do aprila 2004 je bil minister za pravosodje, nato je bil generalni direktor direktorata za pravosodje in notranje zadeve v Generalnem sekretariatu Sveta EU in je živel v Bruslju, upokojil se je novembra 2012.

Politično delovanje je začel leta 1989 v stranki Slovenskih krščanskih demokratov (SKD), kjer je opravljal več vidnih funkcij, do izvolitve za varuha človekovih pravic je bil podpredsednik stranke.