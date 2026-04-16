Umrl je Ivan Rebernik

V 87. letu starosti je umrl nekdanji slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Ivan Rebernik, so sporočili s Slovenske škofovske konference (SŠK). Bil je doktor filozofije, teolog, profesor knjižničarstva, dolgoletni direktor kataloškega oddelka vatikanske knjižnice in visoki član Viteškega reda Božjega groba v Jeruzalemu, piše tednik Družina.

Od leta 1994 je deloval kot svetovalec pri veleposlaništvu Slovenije pri Svetem sedežu, leta 2006 pa je bil imenovan tudi za veleposlanika pri Svetem sedežu.

Ivan Rebernik je bil veleposlanik pri Svetem sedežu. FOTO: Tatacolt/Wikimedia Commons, Cc By-sa 4.0

»Slovenija je izgubila uglednega diplomata, intelektualca, prejemnika državnega odlikovanja srebrni red za zasluge in dolgoletnega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu. S predanim delom je pomembno prispeval h krepitvi odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem ter k večji povezanosti in medsebojnemu razumevanju. Pomembno vlogo je imel tudi pri ohranjanju slovenske identitete med rojaki v Rimu in povezovanju slovenskega prostora z mednarodnim okoljem,« je ob smrti zapisala predsednica države

Dolga leta je deloval kot knjižničar v vatikanski knjižnici, kjer je s svojim znanjem in predanostjo soustvarjal zakladnico svetovne kulturne dediščine, so poudarili.

Za svoje delo je prejel več visokih priznanj, med drugim so mu slovenski škofje leta 2011 podelili odličje svetega Cirila in Metoda v zahvalo in priznanje za izredne zasluge na področju diplomatske, vzgojne in bibliotekarske dejavnosti na ravni vesoljne Cerkve in Katoliške Cerkve v Sloveniji.

Ivan Rebernik med klepetom s kardinalom Francem Rodetom. FOTO: Tone Hočevar

Leta 2017 mu je takratni predsednik države Borut Pahor podelil odlikovanje srebrnega reda za zasluge za prispevek h krepitvi odličnih vsestranskih odnosov med RS in Svetim sedežem, so zapisali pri SŠK.

Rebernik je s svojim delovanjem krepil vezi med Slovenci doma in po svetu ter ohranjal živ stik z domovino. »Številni duhovniki in drugi se ga s hvaležnostjo spominjamo ter ohranjamo spoštljiv spomin na njegovo življenjsko pot, ki jo zaznamujejo predanost sočloveku, širina duha, zvestoba Katoliški cerkvi in slovenskim koreninam,« je zapisal predsednik SŠK, novomeški škof Andrej Saje.