Umrl je Janez Stanovnik

Kdo je bil Janez Stanovnik? Borec za zmeraj

Stanovnik je kot predsednik Zveze borcev s svojim vehementnim in gostobesednim slogom poskrbel, da je ta ostala relevanten družbeni dejavnik. FOTO: Ljubo Vukelič/Delo

Umrl je. Star je bil 97 let. Poslovil se je politik in državnik, ki je kot predsednik predsedstva Republike Slovenije pripeljal na prag parlamentarne demokracije. Z umirjeno in trezno držo je v zgodovinsko zapletenih razmerah zagotovil prehod v parlamentarizem.Največji del poklicne kariere je preživel na sedežih Združenih narodov v New Yorku in Ženevi. Kot izvršni sekretar Ekonomske komisije OZN za Evropo je v Ženevi preživel poldrugo desetletje in se na tej funkciji leta 1982 tudi formalno upokojil. Pred tem je med letoma 1952 in 1956 deloval kot ekonomski svetovalec jugoslovanske misije pri Združenih narodih.Po vrnitvi iz Ženeve je leta 1984 postal član predsedstva SRS, leta 1988 pa je bil nepričakovano postavljen na funkcijo predsednika predsedstva.Predsedstvo SRS je vodil v času, ko je bila Slovenija po eni strani pod pritiskom jugoslovanskih centralističnih struktur, zlasti jugoslovanske vojske, po drugi strani pa je bilo samo predsedstvo tudi pod pritiskom demokratičnih gibanj, ki so zlasti ob aferi JBTZ, ob sojenju štirim državljanom (Janša, Borštner, Tasić, Zavrl), vzniknila v drugi polovici osemdesetih let.V času, ko je vodil predsedstvo, je slovenska skupščina dopolnila ustavo in postavila temelje za ustanavljanje političnih strank ter izvedbo večstrankarskih volitev. Zaradi trezne drže, ki je slonela na zgodovinskem spominu in izkušnjah, se je Janeza Stanovnika oprijel vzdevek »oče naroda«. Sprva je imel vzdevek v sebi tudi nekaj nepotrebne pikrosti.Od leta 2003 do 2013, ko je odstopil iz zdravstvenih razlogov, je bil predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Nato je bil njen častni predsednik.Bil je nosilec partizanske spomenice 1941 in več odlikovanj ter častni meščan Ljubljane.Janez Stanovnik je vodenje borčevske organizacije prevzel leta 2003. Ko je vodil organizacijo, se je ta iz Zveze združenj borcev in udeležencev NOB Slovenije preimenovala v Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Razlog za preimenovanje je bil, da je bilo članov iz borčevske generacije vse manj, organizacija pa je v članstvo vabila pripadnike mlajše generacije in vse tiste, ki se jim tudi zdaj zdijo vrednote partizanskega gibanja pomembne.Stanovnik je kot predsednik Zveze borcev s svojim vehementnim in gostobesednim slogom poskrbel, da je ta ostala relevanten družbeni dejavnik.