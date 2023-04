Umrl je Janez Winkler

Janez Winkler, rojen v Idriji, eden izmed treh ustanoviteljev maratona Franje in njen dolgoletni predsednik, slovenski partizan in policist, je umrl včeraj zvečer. Bil je eden zadnjih pripadnikov partizanske generacije.

V partizane je šel pri 15. letih. Bil je ranjen, a so ga oskrbeli v partizanski bolnišnici Pavla. Enkrat je stal pred strelskim vodom. Ko bi ga morali pred strelski vod postaviti drugič, v Begunjah, je prišel ukaz, da se mladoletnikov ne strelja. Jeseni 1944 je bil deportiran v Nemčijo n poslali so ga v Dachau.

Taborišče je preživel, po vojni pa začel delati v ljudski milici. Po izobrazbi je bil pravnik. V času študentskega gibanja je vodil ljubljansko policijo. S študenti se je dogovoril, da se bodo vzdržali nasilja. Sam je miličnikom, ki so bili na demonstracijah, pobral strelno orožje. Winkler si je s tem prislužil sloves tistega, ki je policijo iz represivnega organa preoblikoval v organ javne varnosti. Bil je tudi dolgoletni vodja sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Maraton Franja, leta 1993. Bilo je še v Tacnu. Predsednik organizacijskega odbora Janez Winkler (levo) in tehnični vodja prireditve Zvone Zanoškar (desno, s čepico), z nekdanjima poklicnima kolesarjema Valterjem Bončo in Primožem Čerinom (v sredini). FOTO: Zoran Vogrinčič

Njegovo zadnje javno dejanje je bilo, ko je pred nekaj tedni podpisal peticijo za mir v Ukrajini. Leta 2021 je, razočaran zaradi ravnanja policije do protestnikov, ki so demonstrirali proti Janševi vladi in koronskim ukrepom, naredil obhod in se pogovarjal z njimi. Občasno se je tudi sam udeleževal protestov na Prešernovem trgu.