Umrl je Jože Kušar

Umrl je dr. Jože Kušar arhitek, univerzitetni profesor in nekdanji prorektor Univerze v Ljubljani. »Njegovo življenje je bilo neločljivo povezano z visokošolskim izobraževanjem arhitektov ter izdelavo statičnih načrtov mnogih tovarniških hal, cerkva in župnišč,« so sporočili s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Kušar se je rodil 26. februarja 1940 v Ljubljani v obrtniški družini. Akademsko pot je začel na oddelku za arhitekturo Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Diplomiral je leta 1965, le leto kasneje pa je bil imenovan za asistenta pri predmetu Gradbena mehanika in zasnova konstrukcij.

Strokovni izpit za pooblaščenega projektanta je opravil leta 1969. Istega leta je postal član jugoslovanske komisije za oceno in rekonstrukcijo v banjaluškem potresu poškodovanih objektov tovarniških objektov.

1975 je začel predavati predmet Zasnova konstrukcij. Magisterij je zagovarjal leta 1980 in bil že naslednje leto izvoljen v naziv docent. Leta 1987 je doktoriral iz redimenzioniranja gradbenih elementov. Četrt stoletja je generacijam arhitektov predaval redni predmet Konstruiranje in dimenzioniranje ter izbirni premet Konstrukcijski sistemi.

Znanstveno delo je posvetil raziskovanju dimenzioniranja lesenih gradbenih elementov in širše konstrukcijam, statiki ter leseni gradnji. Med njegovimi glavnimi deli so raziskave o industrializaciji gradnje in prenovi kulturne dediščine ter univerzitetni učbenik za predmet Konstruiranje in dimenzioniranje.

V obdobju med letoma 1991 in 1995 pa je opravljal tudi odgovorno funkcijo prorektorja Univerze v Ljubljani. Sodeloval je tudi pri projektih, kot sta bila sanacija Knafljeve ustanove na Dunaju in ponovno vključevanje Teološke fakultete v sestav Univerze v Ljubljani.

Leta 1994 je kandidiral za župana Ljubljane. Upokojil se je leta 2012.