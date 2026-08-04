Umrl je Jožef Geršak, nekdanji direktor Fakultete za komercialne in poslovne vede. Bil je častni meščan Celja; na Mestni občini Celje so ob vesti o njegovem slovesu zapisali, da je s svojim delom trajno zaznamoval razvoj izobraževanja in športa v Celju.

Kot poudarjajo, je svoje življenje posvetil predanemu delu na področju izobraževanja in športa ter pustil trajen pečat pri ljudeh in v družbi.

»Še posebej pomembne so njegove zasluge pri gradnji novega Šolskega centra Celje ter izjemni dosežki šole na tekmovanjih v športu, znanju in raziskovalni dejavnosti. Šola je v njegovem času kalila mnogo bodočih vrhunskih športnikov, raziskovalcev, univerzitetnih profesorjev, zdravnikov,« so zapisali.

Z ustanovitvijo zasebne šole Abitura je odprl novo poglavje izobraževanja v Celju, sledila je ustanovitev dveh samostojnih izobraževalnih enot, Srednje poklicne in strokovne šole ter Višje strokovne šole, ustanovitev Visoke komercialne šole Celje, ki je bila prvi samostojni visokošolski zavod v Celju – je to danes Fakulteta za komercialne in poslovne vede.

Dvajset let je bil predsednik Športne zveze Celje in predsednik Košarkarskega kluba Celje. V njegovem času je košarkarski klub dosegel zavidljive rezultate, kar dvakrat so mladinci postali državni prvaki, še poudarjajo na celjski občini.