Umrl je Martin Česenj, priznani avtomobilistični novinar

Iz revije Avto Magazin je pred dnevi prišla žalostna vest, da se je poslovil eden najbolj prepoznavnih avtomobilskih novinarjev, Martin Česenj, ki je s svojo strastjo, strokovnostjo in smislom za pripovedovanje pustil neizbrisen pečat na domače avtomobilskem prizorišču

Martin Česenj je velik del svoje kariere preživel kot novinar in kasneje kot odgovorni urednik Avto magazina (pred tem Avto revije), ki je bil v času nekdanje Jugoslavije edini in najbolj cenjeni specializirani medij na področju avtomobilizma. Ni bil le časnikar, bil je raziskovalec avtomobilov, tehnologij in kulture vožnje, pa tudi odličen voznik, so med drugim zapisali v Avto Magazinu.