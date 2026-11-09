Umrl je Matjaž Kmecl, slovenist, literarni zgodovinar, politik in akademik.

Rodil se je leta 1934 v Dobovcu pod Kumom v učiteljski družini. Leta 1953 je končal I. gimnazijo v Celju, leta 1959 pa diplomiral na slavistiki in leta 1970 doktoriral z disertacijo Uvod v razlago sodobne slovenske novele. Leta 1977 je postal izredni profesor, leta 1982 pa je bil izvoljen za rednega profesorja. Med letoma 1977 in 1979 je opravljal funkcijo dekana Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Deloval je tudi kot sourednik revije Problemi in urednik revije Jezik in slovstvo. Objavljal je literarne kritike ter sodeloval pri različnih skupinskih raziskovalnih projektih, med drugim pri delu Lirika, epika, dramatika. Njegovo raziskovalno delo je bilo usmerjeno predvsem v proučevanje pripovedne proze. Med njegovimi pomembnejšimi strokovnimi deli sta Mala literarna teorija in Novela v literarni teoriji. Posebej pomembna je Mala literarna teorija, ki je postala uveljavljen strokovni priročnik za poučevanje književnosti v osnovnih in srednjih šolah.

Kmecl je pomembno vplival tudi na slovensko kulturno in družbeno življenje. Med letoma 1986 in 1990 je bil predsednik sveta Borštnikovega srečanja, po letu 1986 pa tudi predsednik sveta Mladinske knjige. Opravljal je še funkciji predsednika sveta Triglavskega narodnega parka in predsednika sveta SNG Drama Ljubljana.

Leta 1997 je bil izvoljen za izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), leta 2003 pa je postal njen redni član.

Na področju leposlovja se je Matjaž Kmecl uveljavil predvsem kot dramatik. Med njegovimi znanimi dramskimi deli so Lepa Vida ali problem svetega Ožbalta, Friderik z Veroniko ali danes grof Celjski in nikdar več ter Mutasti bratje.

Med letoma 1982 in 1986 je bil član izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za kulturo, po letu 1982 član CK ZKS in od 1986 njegovega predsedstva. V letih 1990–92 je bil neposredno izvoljeni član Predsedstva RS.

V intervjuju za Delo leta 2104 je na vprašanje, kako to, da se je odločil za vstop v politiko, odgovoril, da je bila odločitev težka, k njej pa je pripomoglo prepričanje, da je bilo treba treba redefinirati slovensko nacionalno vprašanje. »V svojo državo smo šli s spremembo družbenega sistema; iz socializma v kapitalizem. Slednji je utemeljen na skrajnem egoizmu, pri katerem mali subjekt in tudi mali narod nimata besede. Šli smo v sistem, ki ima nedvomno tudi dobre lastnosti, a nam je eksistencialno skrajno nevaren. Čeprav smo trpežen narod.«

Za svoje delo je prejel številna priznanja, med drugimi nagradi Kidričevega sklada, Župančičevo nagrado, red dela s srebrnim vencem, red republike s srebrnim vencem, zlati častni znak svobode RS ... Bil je tudi častni občan Mestne občine Velenje in ambasador slovenske literature.

Matjaž Kmecl se ni uveljavil le kot literarni zgodovinar, pisatelj in akademik, temveč tudi kot velik ljubitelj in poznavalec vrtnic. Vrtnarjenje in žlahtnjenje vrtnic sta mu predstavljala posebno osebno strast, s katero se je ukvarjal več desetletij. Bil je častni član Društva ljubiteljev vrtnic Slovenije, ne pa njegov predsednik.