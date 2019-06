Umrl je Max Modic

Umrl je novinar Max Modic. Star je bil 55 let, preminil je v nedeljo po težki bolezni, poroča Mladina, kjer je deloval vrsto let.



Poleg novinarstva se je ukvarjal s filmsko kritiko, stripi in filmsko produkcijo. V javnosti je bil prepoznaven predvsem po svojih prizadevanjih za sproščen odnos do spolnosti in za destigmatizacijo pornografije.



To je poskušal uresničiti tudi s svojim delovanjem; bil je steber sejma trde erotike v Celju, ustanovitelj Zavoda za kulturo pornografije 69, sodeloval pa je tudi pri slovenski trdoerotični filmski produkciji. Posnel je prvo erotično različico slovenske filmske uspešnice Petelinji zajtrk (Zajtrk petelinov), prav tako trdoerotična filma Hiša nasprot' sonca in Gremo mi po svojo.



O odnosu Slovencev do pornografije je leta 2005 v intervjuju za Ono dejal: »Pornografiji navadno očitajo vse mogoče, od zlorabljanja do izkoriščanja. A dokler bodo oddaje, kot so Sanjski moški in Supernova ter lepotni izbori, naj mi nihče ne govori, da je pornografija sporna. Ni bolj pokvarjenega, zavajajočega in skreganega z resničnostjo, kot so ta tekmovanja. Pornografija vsaj ne laže!«



Spolnost je imela po njegovem prepričanju pomembno vlogo v osebnem življenju posameznikov in s tem tudi v družbi: »Človek, ki ima urejeno spolno življenje, je srečen, zadovoljen. Vsi problemi, ki jih imamo, se manifestirajo v spolnosti.«



O odnosu Slovencev do seksualnosti pa je menil: »Mislim, da se skladamo s kalupi, ki jih na tem področju lepo definira pojem združene Evrope. Nismo nič posebnega, morda nas zaznamuje le naša majhnost. Zasebno smo zelo sproščeni in razgledani, radi seksamo in govorimo o tem, ko pa pride pogovor na bolj javno raven, se ustavimo. Bojimo se, kaj bodo rekli sosedje, saj so oni še vedno norma, ki nas določa.«



Junija 2015 so mu že odstranili maligni tumor na črevesju, pred tremi leti pa je po facebooku sporočil, da se je v njegovo življenje vrnil rak.



Enega zadnjih tekstov je – kljub slabemu počutju zaradi bolezni – napisal za katalog, ki je izšel ob razstavi Alan Ford teče častni krog v Narodni galeriji.