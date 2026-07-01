Umrl je Miha Jazbinšek

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V 85. letu starosti je umrl Miha Jazbinšek, minister za okolje in prostor iz vrst stranke Zeleni v Demosovi vladi, so sporočili Zeleni Slovenije.
Bil je tudi dolgoletni mestni svetnik Mestne občine Ljubljana, večkratni kandidat za župana Ljubljane in večkrat oster kritik župana Zorana Jankovića.
Na državnozborskih volitvah leta 2011 je kandidiral na listi SMS Zeleni.
Poleg politične kariere je bil Miha Jazbinšek tudi arhitekt, prostorski načrtovalec in glasbenik.
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