Umrl je Miha Jazbinšek

V 85. letu starosti je umrl Miha Jazbinšek, minister za okolje in prostor iz vrst stranke Zeleni v Demosovi vladi, so sporočili Zeleni Slovenije.

Miha Jazbinšek. FOTO: Leon Vidic/Delo

V prvi, drugi in tretji vladi je bil minister za okolje in prostor iz kvote Zelenih Slovenije. Po njem kot enem izmed avtorjev in takrat pristojnem ministru je pogosto neformalno poimenovan Stanovanjski zakon iz leta 1991 (tako imenovani Jazbinškov zakon ), ki je sprožil obširno privatizacijo stanovanj.

Bil je tudi dolgoletni mestni svetnik Mestne občine Ljubljana, večkratni kandidat za župana Ljubljane in večkrat oster kritik župana Zorana Jankovića.

Na državnozborskih volitvah leta 2011 je kandidiral na listi SMS Zeleni.

Poleg politične kariere je bil Miha Jazbinšek tudi arhitekt, prostorski načrtovalec in glasbenik.