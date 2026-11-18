Umrl je Miha Kerin, univerzitetni diplomirani inženir arhitekture, ki je diplomiral pri profesorju Edvardu Ravnikarju na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Star je bil 81 let.

Kerin je leta 1969 skupaj z Edom Ravnikarjem ml. in Majdo Kregar ustanovil Biro za obnovo Ljubljanskega gradu v okviru Zavoda za spomeniško varstvo Ljubljana, s katerim so se lotili dolgoletne in kompleksne prenove in revitalizacije grajskega kompleksa. Leta 1978 so se združili v birojem Ambient, ki je ključen za današnji videz Ljubljanskega gradu in njegove okolice.

Za svoje delo je skupaj z Majdo Kregar in Edom Ravnikarjem ml. prejel številna priznanja, med drugim več Plečnikovih medalj, Plečnikovo nagrado, Brumnovo priznanje, zlati svinčnik Zbornice za arhitekturo in prostor (ZAPS), nagrado BEDA, European Excellence Award, zlato medaljo BIO 19, platinasti svinčnik ZAPS, nagrado Mesta Ljubljane in številne druge.