Umrl je Miloš Prosenc, nekdanji revirski sekretar in sekretar centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, ki je takrat veljal za desno roko Milana Kučana.

Leta 1938 rojeni politik je po upokojitvi še 18 let uspešno vodil Združenje borcev za vrednote NOB Zagorje ob Savi. Za predano delo mu je Zveza borcev za vrednote NOB leta 2016 podelila nagrado za življenjsko delo.

V govorih na proslavah je pogosto opozarjal na delitve naroda in svaril pred razvrednotenjem partizanskega boja.

Prosenc je bil Kisovčan, kjer je preživel tako rekoč vse življenje, na Zasavje ga je vezala dediščina knapovščine, ki ji je, kot je dejal v intervjuju za lokalni portal Savus, pripisoval večjo solidarnost med ljudmi.