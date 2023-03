Umrl je Miran Potrč

Iztekla se je življenjska pot Mirana Potrča, je sporočila stranka Socialnih demokratov, katere dolgoletni član je bil. Umrl je v starosti 85 let.

Bil je delegat zadnjih dveh mandatov skupščine Socialistične republike Slovenije, nato pa je do upokojitve dosegel kar pet mandatov v Državnem zboru Republike Slovenije, kjer je opravljal pomembne funkcije, med drugim je bil tudi podpredsednik državnega zbora. Več let je vodil poslansko skupino Socialnih demokratov.

Rodil se je leta 1938, diplomiral pa na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Sprva je bil vodja pravne službe v Mariborski livarni Maribor in aktiven član Društva pravnikov v gospodarstvu Slovenije, v politiko pa je vstopil leta 1968. Deloval je v tedanjih ZKS in Zvezi sindikatov.

Ob uveljavitvi večstrankarskega sistema ni zamenjal stranke. Od ustanovitve SDP in ZLSD in kasneje Socialnih demokratov je bil med najaktivnejšimi in najvplivnejšimi člani stranke. Posebej je bil odgovoren za sodelovanje stranke s poslansko skupino in za uveljavljanje strankinih stališč v parlamentu. Po politični upokojitvi je izdal spomine Klic k razumu.