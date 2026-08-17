Umrl je Miro Kline

V 82. letu starosti se je poslovil psiholog in dolgoletni docent na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani Miro Kline, je na družbenem omrežju Facebook sporočila njegova hči Mala Kline. Kline je bil javnosti poznan predvsem kot strokovnjak za politični marketing in politični komentator.

Po diplomi iz psihologije na ljubljanski filozofski fakulteti je v Zagrebu magistriral iz ekonomije. Kasneje je na področju psihologije tudi doktoriral z disertacijo na temo osebnostnih in situacijskih determinant podjetniškega vedenja. Hkrati je bil tudi eden izmed soavtorjev znamenitega slogana »Slovenija, moja dežela«.

»Pa si se odpeljal na ono stran. Hvala ti za vse, najbolj pa za divje modro prostranstvo, ki si ga razpiral za nas. Srečni mi, ki smo te poznali. Do kmalu spet!« je na družabnem omrežju facebook zapisala njegova hči.

Kot docent na Fakulteti za družbene vede je poučeval predmete s področja psihologije tržnega komuniciranja, strateškega upravljanja tržnih znamk, vizualnega komuniciranja in medorganizacijskega tržnega komuniciranja.

Leta 2017 mu je takratni predsednik republike Borut Pahor podelil odlikovanje red za zasluge Republike Slovenije za izjemen prispevek k razvoju slovenske tržne komunikacijske stroke ter vzpostavljanju sodobnega slovenskega nacionalnega značaja in samozavesti.