Umrl je Mitja Rismal

V 97. letu je umrl gradbenik, strokovnjak za sanitarno hidrotehniko in tehnologijo čiščenja odpadnih voda Mitja Rismal. Rodil se je 5. februarja 1930 v Slovenski Bistrici.

Med drugo svetovno vojno se je šolal v Ljubljani, nato pa se leta 1944, star le 14 let, pridružil partizanom. Po osvoboditvi je maturiral in leta 1957 diplomiral na Gradbeni fakulteti v Ljubljani.

Zaposlil se je pri Vodni skupnosti v Murski Soboti, leta 1958 pa začel delati kot projektant v hidrotehniki pri Komuna-projektu v Mariboru, kjer je ostal do leta 1967, ko je s skupino sodelavcev ustanovil Biro za hidrotehniko pri Zavodu za urbanizem v Mariboru – ZUM, navaja Biografski leksikon.

Dr. Mitja Rismal FOTO: Arhiv Dela

Dokončal je podiplomski študij iz sanitarnega inženirstva na Tehnološki fakulteti v Delftu na Nizozemskem. Leta 1973 je na gradbeni fakulteti v Zagrebu izdelal magistrsko nalogo. Leta 1977 je doktoriral na Gradbeni fakulteti Univerze v Zagrebu.

Med letoma 1960 in 1978 je dr. Rismal predaval na Visoki tehniški šoli v Mariboru predmeta vodovod in kanalizacija ter hidravlika, nato pa postal profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

Od leta 1980 je bil zaposlen na Inštitutu za zdravstveno hidrotehniko, kjer je predaval predmete Vodovod, Osnove čiščenja voda ter Čiščenje pitnih voda. Več let je bil predstojnik inštituta. Upokojil se je leta 1997.