Poslovil se je nekdanji umetniški direktor mariborske Opere

V 92. letu starosti je umrl dirigent Boris Švara, ki je bil dolgoletna gonilna ustvarjalna sila mariborske Opere. Ustanovo je med letoma 1972 in 1984 vodil kot umetniški direktor. Kot so zapisali v opernih hiši, bo njegov prispevek k razvoju mariborske in slovenske operne umetnosti ostal trajna vrednota v kulturni zgodovini Maribora in Slovenije.

Švara se je rodil leta 1933 v Trstu. Svojo glasbeno pot je začel s klavirjem, izobraževanje pa je nadaljeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri profesorjih Hildi Horak in Danilu Švari. Kot dirigent se je dodatno izpopolnjeval na akademiji Chigiani v Sieni, med drugim pri Sergeiu Celibidacheju, ter bil nagrajen kot najboljši udeleženec dirigentskega tečaja.

V Operi Slovenskega narodnega gledališča Maribor je leta 1964 najprej postal dirigent, od leta 1972 do 1984 pa je opravljal tudi funkcijo umetniškega vodje in ravnatelja Opere.

Kot so ob njegovi smrti še zapisali v SNG Maribor, je pod njegovim vodstvom mariborska Opera doživela številne uspehe doma in v tujini ter si utrdila ugled z vrhunskimi interpretacijami operne literature in s skrbno zasnovanim repertoarjem. Švara je v veliki meri segal po delih domačih skladateljev, uprizarjal pa je tudi svetovna dela, kot so Rigoletto, Manon Lescaut, Seviljski brivec, Vrag na vasi in Dobri vojak Švejk.

Kot dirigent je bil večkrat nagrajen, med drugim leta 1972 v Osijeku in leta 1980 v Ljubljani. Gostoval je tudi v Nemčiji, Italiji, na Češkoslovaškem in v vseh večjih jugoslovanskih opernih gledališčih.