Danes dopoldne je po težki in dolgi bolezni v 67. letu starosti umrl dolgoletni novinar Vala 202 in RTV Slovenijaso sporočili z nacionalnega radia.»S svojimi radijskimi in televizijskimi prispevki je postal sopomenka za pogumnega in neugnanega iskalca resnice, neustrašnega novinarja v službi malega človeka, neusmiljenega raziskovalca družbenih krivic in oblastniških stranpoti,« so še zapisali na spletni strani Vala 202.