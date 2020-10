Umrl novinar Radia Koper Franko Hmeljak

»Koprčani, otroci starega jedra, se še spomnite leta 1994, morda se je pisalo 1995, ko je na Titov trg pripeljal kamion, poln snega? Naročili so ga Franko Hmeljak in njegovi kompanjoni iz Društva Capris.« Tako se začenja portret tega legendarnega novinarja Radia Koper, ki je pred štirimi leti izšel v Primorskih novicah. »Želeli smo, da bi se otroci igrali,« je takrat dejal novinarski kolegici Alenki Penjak – v svojem značilnem slogu, s cigareto med ustnicami in večnim nasmeškom.



Franko Hmeljak je preminil po težki bolezni. Radijsko poslušalstvo si ga je najbolj zapomnilo kot urednika oddaje Primorska kronika, v kateri je oživljal spomin na pomembne primorske ljudi in dogodke. Zadnja leta je bil upokojen, a kot je dejal njegov sodelavec in prijatelj Armando Šturman - ki ga je lani gostil v nočnem programu Radia Slovenija - nikakor ni izgubil svoje vedoželjnosti in radovednosti, saj ga je bilo mogoče srečati na skoraj vseh prireditvah, ki so imele vsaj malo kulturno-umetniški, politični ali športni značaj. »Bil je pravi Koprčan in hkrati tudi svetovljan,« so ob njegovem slovesu zapisali njegovi kolegi z Radia Koper.