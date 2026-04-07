    Umrl je Peter Černelč

    Bil je vrhunski hematolog in izjemen človek. Pod njegovim vodstvom se je slovenska hematologija razvila v sodobno, varno in mednarodno primerljivo stroko.
    Poslovil se je prof. dr. Peter Černelč, dr. med., vizionar slovenske hematologije. Slika je arhivska. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Poslovil se je prof. dr. Peter Černelč, dr. med., vizionar slovenske hematologije. Slika je arhivska. FOTO: Blaž Samec
    S. I.
    7. 4. 2026 | 10:08
    7. 4. 2026 | 10:31
    3:24
    V ponedeljek se je poslovil profesor dr. Peter Černelč, dr. med., dolgoletni predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana, izjemni zdravnik hematolog, zaslužni profesor, vizionar slovenske hematologije in človek, ki je s svojim življenjskim delom vse do upokojitve neizbrisno, odločilno in trajno zaznamoval razvoj slovenske medicine, zlasti področja hematologije, so sporočili iz slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo.

    Njegovo delo ni pomenilo le vodenja stroke, temveč ustvarjanje sodobne hematologije kot celovite, na znanosti in človečnosti temelječe discipline. Slika je arhivska. FOTO: Blaž Samec
    Njegovo delo ni pomenilo le vodenja stroke, temveč ustvarjanje sodobne hematologije kot celovite, na znanosti in človečnosti temelječe discipline. Slika je arhivska. FOTO: Blaž Samec

    Prof. dr. Černelč, rojen leta 1948, ni bil le vrhunski strokovnjak, temveč ustanovni steber in legenda slovenske hematologije, brez katerega današnja raven diagnostike, zdravljenja in celostne obravnave bolnikov s krvnimi raki v Sloveniji ne bi bila dosežena. Pod njegovim vodstvom se je slovenska hematologija razvila v sodobno, varno in mednarodno primerljivo stroko, poudarjajo v združenju. Ti dosežki niso nastajali sami od sebe – uresničeval jih je v tesnem sodelovanju s sodelavci, ki jih je znal povezovati, spodbujati, navdihovati in voditi.

    Bolnikom so bili že v času njegovega vodenja ljubljanske hematologije zagotovljeni pogoji zdravljenja, primerljivi z najrazvitejšimi evropskimi zdravstvenimi sistemi. Ob tem je ves čas ohranjal jasno etično vodilo: bolnik mora biti vedno v središču strokovnih odločitev in človeškega odnosa.

    Bil je tudi v ekipi, ki je konec leta 1988 izvedla prvi odvzem kostnega mozga v UKC Ljubljana. Na arhivskem posnetku (od leve proti desni): Urška Lunder, za njo Nena Šmuc, Ljubiša Lukić, Peter Černelč, Jože Pretnar, Marija Mausar in Dragica Armol. FOTO. arhiv prim. Jožeta Pretnarja
    Bil je tudi v ekipi, ki je konec leta 1988 izvedla prvi odvzem kostnega mozga v UKC Ljubljana. Na arhivskem posnetku (od leve proti desni): Urška Lunder, za njo Nena Šmuc, Ljubiša Lukić, Peter Černelč, Jože Pretnar, Marija Mausar in Dragica Armol. FOTO. arhiv prim. Jožeta Pretnarja

    Njegovo delo ni pomenilo le vodenja stroke, temveč ustvarjanje sodobne hematologije kot celovite, na znanosti in človečnosti temelječe discipline. Pod njegovim vodstvom in v sodelovanju s sodelavci so bili v klinično prakso uvedeni pomembni diagnostični in terapevtski preboji, razvijali so se napredni pristopi zdravljenja, informacijski sistemi in organizacija sodobne bolnišnične obravnave. Bil je eden ključnih snovalcev razvoja presaditev krvotvornih matičnih celic in drugih naprednih oblik zdravljenja.

    Dragocene celice rešujejo življenja

    Posebno vrednost njegovega dela predstavlja razvoj celostne obravnave bolnikov. Razumel je, da uspeh zdravljenja ni odvisen le od medicine, temveč tudi od podpore bolniku kot človeku – psihološke, prehranske in rehabilitacijske. Tudi te pomembne premike je razvijal skupaj s kolegi različnih strok, saj je verjel v moč sodelovanja. S tem je pomembno prispeval k boljši kakovosti življenja bolnikov in njihovemu vračanju v aktivno življenje.

    Na svet je gledal z neizmernim optimizmom. Nikoli ni odnehal, dokler je obstajal še tako majhen kanček upanja. Slabe novice je znal povedati tiho, spoštljivo in z občutkom, vedno z zavedanjem, da je vsak človek zgodba zase, vredna vsega njegovega truda. Štiriindvajset ur je bil na razpolago vsakemu, pripravljen pomagati, naj je šlo za zdravniški nasvet, pogovor ali fizično pomoč, so zapisali v združenju bolnikov z limfomom in levkemijo.

    Premium
    Novice  |  Okolje
    Podražitve hrane

    Malek: Zmanjšanje odvisnosti od fosilnih virov v kmetijstvu je nuja

    EU je največja izvoznica hrane. V času krize bi bilo prav, da preneha sofinancirati luksuzne izdelke, namenjene izvozu, in se osredotoči na samooskrbo.
    Maja Prijatelj Videmšek 7. 4. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Svetovni trgi

    Zakaj tokrat ni samo še ena kriza

    Glavna točka tveganja ostaja Hormuška ožina, najpomembnejši energetski koridor na svetu.
    7. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ustanavlja se nova politična stranka

    Volt Slovenija bo nacionalna podružnica proevropskega političnega gibanja Volt Europa, ki se zavzema za močnejšo in bolj povezano Evropsko unijo.
    7. 4. 2026 | 09:07
    Preberite več
