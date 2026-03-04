Umrl je režiser Vojko Boštjančič

Poslovil se je režiser RTV Slovenija Vojko Boštjančič (rojen leta 1958), avtor številnih Dnevnikov, Tednikov, Dosjejev, Žarišč in Mednarodnih obzorij. Poleg televizijske produkcije se je ukvarjal tudi s kratkimi igranimi in dolgometražnimi dokumentarnimi filmi. V Bazi slovenskih filmov in v arhivu Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) Univerze v Ljubljani je omenjenih nekaj filmskih projektov, pri katerih je sodeloval kot režiser, kot sta celovečerna dokumentarca Josip Ipavec, slovenski Mozart (2021) in Tu je paradiž! (2017), ki sta nastala v produkciji RTV Slovenija, ter kratki TV-drami Pedenjžep in Boštjan, posneti leta 1981 v produkciji AGRFT.

Na družbenih omrežjih so se oglasili njegovi nekdanji sodelavci. Kakor je na facebooku zapisala dopisnica RTVS Marta Razboršek, sta skupaj delala dokumentarni oddaji Mednarodna obzorja, in sicer Poker v kavarni Dayton (2005) in Srbija, moja dežela (2010), na kateri je bil še posebej ponosen. »Fajn je bil. In rad nas je imel,« je dodala Razborškova. Novinar, TV-voditelj in snovalec oddaje Tednik Branko Maksimovič pa je zapisal: »Poslovil se je dragocen, pronicljiv soustvarjalec TV Dnevnika, Tednika, Žarišča ... Počivaj v miru, dragi Vojko Boštjančič!«

Fotograf in videograf Mihael Tominšek je dodal: »Obvladal je vsako situacijo in bil vsestranski v komunikaciji. V prostor je vnesel pozitivnost. S šalo, s sarkazmom, z nasvetom, z mnenjem, z nasmehom.« Nekdanji novinar in športni komentator RTVS Ivo Milovanović pa je zapisal: »Dolgoletni soborec, prehitro, prehitro ... Ostajajo lepi spomini. Vojc, počivaj v miru. Družini iskreno sožalje. Bodite ponosni nanj. Zaslužil si je.«

Na spletni strani Občine Cerknica so 27. februarja zapisali, da so se od njega poslovili v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Cerknici.