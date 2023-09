Umrl je Sašo Hribar

Umrl je legendarni radijski voditelj Sašo Hribar. Njegovo smrt so potrdili na RTV Slovenija. Danih mu je bilo 63 let.

Hribar, sicer sprva študent metalurgije, je na Radiu Slovenija po prestani avdiciji in glasovnem usposabljanju leta 1985 postal radijski povezovalec. V nočnem programu si je izmislil izmišljenega sogovornika. Zaradi dobrega odziva poslušalcev je 6. aprila 1990 pričel z radijsko oddajo Radio Ga Ga, ki je bila od tedaj redno vsak petek na sporedu na prvem programu Radia Slovenija.

V tej paradni oddaji slovenske satire je kot vodja ekipe s številnimi imitatorji znanih osebnosti iz političnega in javnega življenja satirično komentiral aktualno dogajanje v slovenski družbi in politiki. Obdelovali so politične dogodke, gospodarske spletke, športne dosežke, naravne katastrofe in drugo. Zadnja oddaja Radia Ga Ga je bila objavljena prav danes.

FOTO: Ljubo Vukelič/Delo

V radijski oddaji Moja soseka na Valu 202 je v središče oddaje postavljal poslušalce, že v začetku 90. let pa je nastopil tudi kot voditelj tedaj priljubljene oddaje Titanik. Ob tem je na TV Slovenija ob sobotah vodil tudi oddajo Hri-bar. Za Hri-bar in Radio Ga Ga je leta 2006 prejel Ježkovo nagrado za satiro.

Bil je tudi član programskega sveta RTV Slovenija in eden vidnejših borcev proti dogajanju na RTV pod prejšnjim, politično imenovanim vodstvom. Razmere na nacionalki je v pogovoru za Delo primerjal s porušenim Berlinom leta 1945 in poudaril, da razmere na RTV nikoli niso bile bolj bedne.

Po nedavni menjavi vodstva je kot izvoljeni predstavnik zaposlenih postal član novega Sveta RTV. Zaradi svojih odkritih stališč je bil sicer tudi letos deležen blatenja in šikaniranja.