    Slovenija

    Umrl je Slavko Pečar

    Dr. Slavko Pečar je pomembno zaznamoval Fakulteto za farmacijo.
    Slavko Pečar FOTO: Dragica Bošnjak
    Galerija
    Slavko Pečar FOTO: Dragica Bošnjak
    M. B.
    14. 1. 2026 | 17:11
    1:20
    A+A-

    Umrl je dr. Slavko Pečar, zaslužni profesor in nekdanji dekan Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, so zapisali na spletni strani fakultete.

    Pečar je deloval na področju farmacevtske kemije, med drugim je raziskoval delovanje radikalov in antioksidantov v organizmu. Zaslužen je za razvoj farmacevtske kemije in tudi za razvoj Fakultete za farmacijo.

    »Prof. Pečar je s svojim znanstvenim delom, pedagoško predanostjo in vodstvom pomembno zaznamoval Fakulteto za farmacijo. Kot dekan, prenovitelj magistrskega študija farmacije, raziskovalec in pedagog je soustvarjal razvoj fakultete ter prispeval k njeni akademski odličnosti. Mnoge generacije farmacevtov ga pomnijo kot markantnega profesorja, ki je fakulteti vtisnil neizbrisen pečat,« so v slovo zapisali na fakulteti na kateri je predaval. 

    O učinkih radikalih in njihovih učinkih na telo ter staranje je Pečar pred leti pisal tudi v Delu.

    Novice  |  Slovenija
    Slavko Pečar

