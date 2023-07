Umrl je športni komentator Tomaž Lajevec

V 83. letu starosti je umrl dolgoletni novinar in komentator Televizije Slovenija Tomaž Lajevec, je danes zapisal MMC RTV Slovenija. V svoji karieri je pustil najgloblji pečat na področju športa, predvsem pri prenosih teniških dvobojev in tekem smučarskih skokov.

Lajevec je na nacionalni televiziji delal od leta 1978 in vse do upokojitve leta 2003. Med drugim je prenašal dogajanje poletnih in zimskih olimpijskih iger, najgloblji pečat pa je pustil s prenosi teniških dvobojev in tekem smučarskih skokov, na katerih je spremljal vseh 15 zmag Primoža Peterke.

Serijskega skakalnega asa je pospremil do dveh velikih kristalnih globusov, so zapisali pri MMC in dodali, da je med vrhunce svoje kariere štel tudi finale vaterpolskega olimpijskega turnirja leta 1988, ko sta se v Seulu za zlato udarili reprezentanci Jugoslavije in ZDA.