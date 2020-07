Umrl je Stanislav Pečjak, ustanovitelj Pekarne Pečjak

Pekarna Pečjak. FOTO: Jože Suhadolnik

Umrl je, ustanovitelj, lastnik in dolgoletni direktor družinskega podjetja Pekarna Pečjak z 48-letno tradicijo. Star je bil 80 let.Pekarno je ustanovil leta 1972, sprva je bila to obrtna delavnica za proizvodnjo keksov. Šest let kasneje so pričeli s proizvodnjo testenin iz svežih jajc, leta 1991 pa s proizvodnjo zamrznjenih produktov. Vmes so neprestano večali proizvodnjo in odpirali nove obrate. Že vrsto let je Pečjak najbolj znana pekarna v Sloveniji, delujejo pa tudi na Hrvaškem.Stanislav Pečjak se je upokojil leta 2005, podjetje je prevzel njegov sin. »Star sem bil 64 let, ko sem vodenje podjetja moral odstopiti iz zdravstvenih razlogov. Leta 2004 sem pristal v bolnišnici zaradi zelo visokega pritiska in manjše kapi. Takrat sem napisal tudi oporoko,« je povedal Stanislav Pečjak v intervjuju za Delo leta 2012 . »Pekarna je moj otrok, zato grem vsak dan tja. No, pa še malo mi je dolgčas,« je pristavil tedaj.