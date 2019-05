Umrl je starešina velike porote Watergate

Vladimir Pregelj je ime, ki je v Sloveniji manj znano, a v ZDA pa je odigral pomembno vlogo. Dolgoletni uslužbenec ameriške kongresne knjižnice je pred dnevi, tik pred 92. rojstnim dnevom, umrl. Poleg omenjene vloge mu je usoda namenila tudi položaj starešine velike porote v aferi Watergate, ki je iz Bele hiše odnesla predsednika Richarda Nixona. Po poročanju STA je imel tudi veliko zaslug za Slovenijo v času njenega osamosvajanja, saj je pomagal odpirati vrata slovenskim politikom in diplomatom v ameriškem kongresu in drugje v ameriški prestolnici.



Rodil se je leta 1927 v Murski Soboti staršem, ki so bili učitelji, pozneje se je preselil v Ljubljano, od tam pa je po drugi svetovni vojni leta 1945 kot begunec odšel v ZDA. Šolal se je na kolidžu St. Joseph v ameriški zvezni državi Indiani, služil v ameriški vojski, postal državljan in opravil magisterij na univerzi Fordham v newyorškem Bronxu. Leta 1957 se je zaposlil v ameriški kongresni knjižnici kot specialist za mednarodno trgovino.

Pozval Nixona pred veliko poroto

Washington Post je sredi aprila s Pregljem opravil intervju zaradi njegove vloge v aferi Watergate. Američan slovenskega rodu je 30. januarja 1974 kot starešina velike porote napisal pismo predsedniku Nixonu, v katerem je zahteval, da pride pred to poroto in odgovori na njena na vprašanja. To se ni zgodilo, ker je Nixon sam odstopil s položaja avgusta 1974.



Na vprašanje, kaj si misli o zdajšnjem predsedniku Donaldu Trumpu, ki mu prav tako grozi postopek odstavitve, je za Washington Post z nasmehom dejal, da ne more odgovoriti, ker ni v tej veliki poroti. Glede Nixona medtem ni bil v dvomih glede njegove krivde in mu je bilo žal, da ga niso obtožili kaznivih dejanj, ker je bilo dokazov dovolj. Preglja naj bi upepelili in pokopali na ljubljanskih Žalah. O tem bo odločala njegova 72-letna vdova Lea Plut Pregelj, s katero sta se poročila leta 1980.