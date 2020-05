Umrl je Tomaž Bizajl

Včeraj je v svojem 86. letu starosti umrl dolgoletni urednik in direktor Primorskih novic Tomaž Bizajl. V šestdesetih letih je bil referent za šolstvo občine Idrija. Že leta 1972 je še ne 38-leten v vladi Staneta Kavčiča prevzel vladni resor za kulturo in prosveto, ki ga je vodil poldrugo leto. Leta 1974 je sprejel povabilo tedanje odgovorne urednice Zdenke Lovec, da je prevzel vodenje Primorskih novic, vendar je postavil pogoj, ki za tiste čase ni bil ravno običajen, da bo funkcijo sprejel, če mu bo kolektiv izrekel soglasje.



V času njegovega vodenja časopisa (do leta 1981) so Primorske novice iz tednika prerasle v časnik, ki je nekaj časa izhajal dvakrat na teden. Kasneje je predaval na ljubljanski pedagoški fakulteti, delal na republiškem zavodu za šolstvo in kot politik iz stranke LDS izstopil leta 2000. Devet let kasneje je napisal avtobiografsko knjigo Čas velikih pričakovanj. Ob praznovanju njegove 80-letnice so v Primorskih novicah zapisali, da je predstavnik izumirajoče vrste, ki še ve, kaj so to načela.

B. Š.