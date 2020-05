FOTO:Umrl je Tone Škarja

Dušan Pollak, Dušan Podbevšek in Tone Škarja v steni gore Lho La maja 1979. FOTO: Osebni arhiv Toneta Škarje

Umrl je pionir slovenskega himalajizma in alpinizma na sploh. FOTO: Leon Vidic/Delo

Tone Škarja v bazi pod Everestom leta 1979. FOTO: Osebni arhiv Toneta Škarje

Umrl je, alpinist, vodja več odprav na himalajske vrhove. Star je bil 83 let. Bil je eden najbolj izkušenih plezalcev, opravil je več kot 500 alpinističnih vzponov, od katerih jih je več kot 20 prvenstvenih. Udeležil se je več odprav v tuja gorstva, večkrat tudi kot vodja odprave. Od leta 1968 do 1978 je bil načelnik postaje Gorske reševalne službe v Kamniku, od 1979 pa je vodil Komisijo za odprave v tuja gorstva pri Planinski zvezi Slovenije.Kot član odprave Everest 1979, na kateri stainkot prva Slovenca stala na vrhu 8848 metrov visoke najvišje gore sveta, je prejel Bloudkovo nagrado. »Številna odprava je pred 40 leti dokazala, kaj zmore narediti majhen narod, ko se 'poravnajo vsi planeti', je dejal maja lani, ko sva snemala pogovor ob 40. obletnici osvojitve slovenske (oziroma takrat še jugoslovanske) osvojitve Everesta.Decembra lani mu je Planinska zveza Slovenije podelila priznanje za dolgoletno delo v planinski organizaciji in izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega alpinizma doma in v tujini. »Presenečen in ganjen sem, kar ni moja navada. To priznanje sprejemam kot priznanje za skupno pol stoletja dela v planinski organizaciji, dela dobrih ljudi in organizacije. Priznanje je lep spomin na čase, ko smo še znali držati skupaj, ko je šlo za idealizem, kar brez dvoma je alpinizem, in na vse tiste, ki so ostali v Himalaji,« je vtise strnil Kamničan, ki so mu zbrani v dvorani namenili najglasnejši aplavz.Skromnost. Tudi po zaslugi te strani njegovega značaja se je leta 1979 spisala ena najbolj žlahtnih zgodb našega osvajanja Himalaje, ki pa še zdaleč ni bila edina. Bil je član številnih alpinističnih odprav ter tudi vodja odprav na Kangbačen 1974, že omenjeni Everest 1979, Jalung Kang leta 1985, Šiša Pangmo leta 1989, pa na Kangčendzengo leta 1991, Anapurno leta 1992 in še 1995 ter na Daulagiri leta 1998. Bil je tudi organizator odprav Everest 1996 in Čo Oju 1988 in 2001 ter vodja več izvidnic in trekingov.Kaj je bilo ključno za uspešnost odprave na Everest leta 1979? »Zavedanje velike odgovornosti pred javnostjo in nami samimi. Zahtevnost gore in zavest, da je to edina priložnost, pa porazdelitev dela med moštvo v podjetniškem smislu. In neverjetna zagrizenost fantov ob zgledni podpori višinskih nosačev,« mi je odgovoril lani za Nedelo Vrstiti so se že začeli številni odzivi na slovo Toneta Škarje. »Odšla je še ena legenda. Tone Škarja. Izreden človek, načitan, razgledan, oster, pronicljiv in uglajen. Imela sva zelo korekten odnos, ki je vključeval tudi konflikte, a vedno brez zamere, ne osebno, pač pa 'ad rem'. To ni možno z vsakim. Tone, spomnili se te bomo tudi v PV, danes pa je dan za žalovanje,« je zapisal, urednik najstarejše slovenske revije, ki še izhaja, Planinskega vestnika. Tudi zanjo je Tone Škarja večkrat zavihtel ostro pero. Bil je avtor več knjig, med drugim je leta 1981 izdal knjigo Everest, v kateri je brez dlake na jeziku popisal dogajanje na gori dve leti prej, ter številnih drugih.Slovenski alpinistje za Delo povedal: »Ogromno himalajskih odprav sva dala skupaj skozi, začenši z Everestom leta 1979. Najina zadnja skupna je bila na Ama Dablam leta 2005. Ljubo mi je, da smo se letos februarja člani prvih odprav skupaj dobili v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani in se družili.« Grošelj je še dodal, da je bil prav Tone Škarja polegedini, ki je vložil toliko časa in energije v to, da so se slovenske odprave izpeljale, ne le tiste, na katerih je sam sodeloval, pač pa tudi vrsta drugih.»Everest leta 1979 je bil najpomembnejša odprava njegovega življenja, a to je bil le en del njegovega delovanja - namreč alpinističen. Kar jaz sam pri njem izredno cenim, je tudi to, da je od leta 1974 dalje organizacijsko spravil skupaj praktično vse, kar smo Slovenci naredili ključnega v Himalaji.«Prav Škarja je namreč pripomogel, da so šle na pot odprave, pri katerih sam ni sodeloval kot vodja. Kot načelnik komisije za odpravo v tuja gorstva je ogromno naredil za slovenski himalajizem.