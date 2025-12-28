Umrl je Vojko Gašperut, slikar, ki je slikal z usti. Gašperut se je rodil leta 1949 v Sedlu v Breginjskem kotu, od leta 1960 pa je živel v Kopru. Od leta 1970 je bil član združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami.

»Gašperut je bil znan po svoji izjemni sposobnosti slikanja z usti, kar je bil rezultat nesreče, ki ga je prikovala na invalidski voziček, a mu ni vzela volje do življenja in ustvarjanja«, so zapisali na portalu Društva paraplegikov Istre in Krasa.

FOTO: Dejan Javornik

»Kakšna banalna nesreča je bila to! Stekel sem v vodo, da bi se vrgel naprej, zaplaval v globino. A nisem videl skale pred sabo. Padel sem iz vode v vodo, skoraj tako, kot da bi se s tal vrgel na tla. Kaj se ti pa lahko zgodi? Ampak se je. Prijatelji so me potegnili iz vode in mi rešili življenje,« je Gašperut nesrečo pred leti opisal v intervjuju za Delo.

Slike prežete z optimizmom

»Slikarstvo Vojka Gašperuta - Gašperja je likovno ubesedovanje videnega in doživetega. Odprtost pogleda in subtilnost duše ga vodita na motivno popotovanje po slovenski zemlji, na katerem se najraje ustavlja v dveh, njemu ljubih okoljih. To sta rodni Breginj in slovenska Istra, ki je postala njegov dom. (...) Gašperutove barve so tople, polne, prežete z optimizmom in zrcalijo zapisanost mediteranski tradiciji. (...) Nikoli revolucionar. Pa vendar drugačen, samosvoj, prepoznaven,« je o njem zapisala umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn.

Ob njegovi 70-letnici in 50-letnici ustvarjanja je bila v Kopru predstavljena monografija 150 njegovih del. Njegova dela so bila razstavljena tako doma kot v tujini, med drugim celo v pariškem Louvru.