Umrl je založnik Branimir Nešović

V dvainsedemdesetem letu je umrl urednik, založnik, zgodovinar in novinar Branimir Nešović, ki je bil večini ljubiteljev književnosti in knjig z mnogih drugih področij znan predvsem kot ustanovitelj ter vodja Modrijana, ene izmed založb, ki so v slovenskem prostoru vzniknile po osamosvojitvi.

Ustanovil jo je leta 1996, manj znano je, da je deloval tudi kot novinar. V Delu je, denimo, že v 70. letih minulega stoletja kot komentator pisal o šolstvu, izobraževanju in kulturi. Za novinarske dosežke je leta 1990 prejel Tomšičevo nagrado.

Založba Modrijan je v prvem desetletju izdajala predvsem šolsko literaturo, učbenike, delovne zvezke ter dodatna gradiva za osnovne in srednje šole, usmerila pa se je tudi v izdaje pomembnih književnih, znanstvenih, zgodovinskih in drugih del od časa antike do naše sodobnosti.

Pri založbi je svoja dela objavilo več znanih domačih avtorjev, kot so Katarina Marinčič, Roman Rozina, Andrej E. Skubic, Andrej Inkret, Niko Grafenauer, Ervin Fritz, Drago Jančar, Božo Repe, Peter Vodopivec ...

Izdajanju domačega in prevodnega leposlovja se je Modrijan posvetil predvsem po letu 2006, ob nastopu krize leta 2012 pa je začel svoj program postopoma krčiti. Leta 2018 je, denimo, prenehal izdajati šolsko literaturo, postopoma pa zaprl tudi svoji knjigarni v Ljubljani in Škofji Loki.