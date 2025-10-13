Umrl je zaslužni profesor dr. Mirko Pak

V 89. letu starosti je umrl zaslužni profesor dr. Mirko Pak (1936–2025), ki je bil eden vodilnih slovenskih urbanih in socialnih geografov, znan po obsežni bibliografiji z več kot 150 znanstvenimi razpravami in mednarodni dejavnosti.

Svojo celotno akademsko kariero je zgradil na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1961 diplomiral in leta 1965 doktoriral. Na fakulteti je deloval kot asistent, docent, izredni in redni profesor ter opravljal funkcije predstojnika Oddelka za geografijo, prodekana in dekana.

Njegovo pedagoško delo je bilo usmerjeno v urbano geografijo in regionalno geografijo Evrope. Osrednje področje njegovega znanstvenoraziskovalnega dela je bila urbana geografija, kjer je proučeval socialnogeografsko in funkcijsko preobrazbo mest, suburbanizacijo ter vpliv gospodarske tranzicije na razvoj mestnih središč.

Vodil je raziskovalne projekte, med drugim o razvojnih možnostih Ljubljane in regionalnem razvoju Spodnjega Podravja. Sodeloval je kot urednik in avtor pri znanstvenih monografijah o Mariboru in Ljubljani.

Dr. Pak je bil izredno aktiven na mednarodnem področju. Udeleževal se je znanstvenih srečanj, opravljal študijske obiske na številnih evropskih univerzah in intenzivno sodeloval z inštituti v Frankfurtu in Zagrebu.

Bil je član več mednarodnih strokovnih združenj, med drugim Komisije za urbano geografijo pri Mednarodni geografski zvezi. Za svoje delo mu je Univerza v Pécsu na Madžarskem leta 2001 podelila častni doktorat.

Po upokojitvi leta 2003, ko je prejel naziv zaslužni profesor, je ostal raziskovalno aktiven na področju razvoja slovenskih mest in regionalnega razvoja.